Це чергова політична провокація від ОАСК, – В'ятрович про перейменування проспекту Бандери

Окружний адміністративний суд Києва постановив перейменувати проспект Бандери у Києві. Цього разу адміністративний позов був від громадської спілки "Громадський контроль та порядок".

Це чергова політична провокація від справді одіозного суду. Таку думку висловив в ефірі нардеп Володимир В'ятрович, який раніше очолював Український інститут національної пам'яті.

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Скандальні рішення одіозного суду

За його словами, тільки за останні кілька тижнів цей суд спровокував численні одіозні рішення, зокрема:

про скасування українського правопису;

про перегляд українських підручників;

про скасування відзначення ювілейних дат, пов'язаних з діячами українського визвольного руху.

Це звичайна політична провокація, яка не має нічого спільного з правом,

– зазначив В'ятрович.

Раніше ОАСК вже ухвалював рішення щодо скасування перейменування проспекту Московського на проспект Бандери. Попри те, що це рішення оскаржили в Апеляційному суді, зараз суд навіть не згадує про апеляцію.

"Такі рішення дестабілізують ситуацію в Україні. Це, перш за все, повинен зрозуміти президент Володимир Зеленський, адже саме від нього залежить скасування цього суду", – зауважив нардеп.

Закон про декомунізацію

Перейменування, як зауважив В'ятрович, відбулись не згідно з законом про декомунізацію. Але це не означає, що топоніми не можна перейменовувати. Адже є інший закон – про географічні назви.

Також нардеп додав, що у масштабному обговоренні щодо зміни назви проспекту Бандери брали участь кілька тисяч людей. Тому говорити, що це рішення ухвалювали без громадського обговорення – відверта брехня.

Перейменування проспекту Бандери: що відомо