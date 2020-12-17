Нардепи ухвалили закон, який передбачає штрафи за допуск людей без масок у громадський транспорт та приміщення на період карантину. Перевізників та заклади штрафуватимуть на 3400 – 5100 гривень.

Законопроєкт підтримали на засіданні Ради, повідомляє 24 канал. За нього проголосував 241 нардеп. До речі У Києві пасажира автобусу побили через маску на підборідді: відео Що передбачає закон Документ водить відповідальність підприємств, підприємців, установ, організацій, які пропустили людину у громадське приміщення чи транспорт під час карантину без маски

Розмір штрафу становитиме від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів, тобто 3400 – 5100 гривень.

Однак усіх відвідувачів приміщень та транспорту мають попереджати про необхідність носіння маски. Якщо ж людина буде без неї, спочатку особі мають зробити усне попередження, відмовити в обслуговуванні та викликати поліцію.

Так само штрафуватимуть працівників транспорту чи закладу, якщо вони не матимуть масок чи респіраторів. Зауважимо, раніше Рада вже посилювала відповідальність за відсутність масок протягом карантину у транспорті. Закон дозволяв штрафувати людей без маски на 170 – 255 гривень.