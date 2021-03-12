Перевірка Харківських угод: їх готував заступник Данілова Демченко

Перший заступник секретаря РНБО Руслан Демченко готував у 2010 році Харківські угоди. Напередодні Олексій Данілов анонсував перевірку обставин підготовки та ратифікації домовленостей.
Відповідно до угод, Україна продовжила термін перебування російського флоту в Криму.
Важливо Через Харківські угоди можуть відкрити справи про держзраду проти 236 депутатів, – Данілов
З 26 лютого 2010 року по 5 березня 2014 року Демченко працював заступником та першим заступником міністра закордонних справ. На цій посаді він готував та погоджував текст Харківських угод.
Що цьому передувало
- На засіданні РНБО Данілов доручив Службі безпеки України перевірити, як укладали ці угоди. Зокрема, перевірятимуть, як 236 депутатів голосували за домовленості.
- За словами секретаря РНБО, якщо буде потреба, можуть відкрити справу щодо держзради.
Угоди підписали в Харкові у квітні 2010 року. Таким чином перебування Чорноморського Флоту Росії в Севастополі продовжили на 25 років в обмін на знижку ціни на газ на 30%, однак не більше ніж на 100 доларів за кожну тисячу кубометрів.
Рада ратифікувала цей документ. У 2014 році
Генпрокуратура відкрила справу
через ці угоди. Мовилось про ймовірне зловживання владою та державну зраду.
Що відомо про Демченка
- Демченко – це український дипломат. Він почав працювати в Міністерстві закордонних справ України з 19990 року.
- Чоловік був Надзвичайним та Повноважним Послом України у Сербії та Чорногорії, Генеральним Консулом України в Стамбулі.
- "Європейська правда" пише, що Демченко був "сірим кардиналом" МЗС. Він начебто відповідав за відносини України та Росії.
- Зауважили, що Демченко не підтримував Революцію Гідності. Він, ймовірно, брав участь у засіданні Кабміну, коли уряд Миколи Азарова відмовився від підписання Угоди про асоціацію з ЄС.
- П'ятий президент України Петро Порошенко призначив Демченка у 2014 році своїм радником. Президент Володимир Зеленський призначив Демченка на таку ж посаду 23 липня 2019 року.
- Однак 16 червня 2020 року Демченко, за призначенням Зеленського, став першим заступником секретаря РНБО.