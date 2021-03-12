Перевірка Харківських угод: їх готував заступник Данілова Демченко

Відповідно до угод, Україна продовжила термін перебування російського флоту в Криму.

Важливо Через Харківські угоди можуть відкрити справи про держзраду проти 236 депутатів, – Данілов

З 26 лютого 2010 року по 5 березня 2014 року Демченко працював заступником та першим заступником міністра закордонних справ. На цій посаді він готував та погоджував текст Харківських угод.

Що цьому передувало

На засіданні РНБО Данілов доручив Службі безпеки України перевірити, як укладали ці угоди. Зокрема, перевірятимуть, як 236 депутатів голосували за домовленості.

За словами секретаря РНБО, якщо буде потреба, можуть відкрити справу щодо держзради.