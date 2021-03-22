Переводити стрілки годинника чи ні: уряд веде розмови з нардепами та ЄС

Джерело:Інтерфакс-Україна
В Україні вирішують, чи потрібно скасувати перехід на літній час, який може відбутися 28 березня. Кабінет Міністрів веде щодо цього розмови з народними депутатами та представниками Європейського Союзу.
Про комунікацію Кабміну щодо переведення годинників виданню стало відомо з власних джерел в уряді.
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Кабінет Міністрів веде комунікацію з народними депутатами та з представниками Євросоюзу щодо ймовірного скасування переходу на літній час. Це може відбутися у ніч на 28 березня.
З цього питання ще триває комунікація і з депутатами, і з Брюсселем, тобто питання ще остаточно не вирішено,
– зазначило джерело.
За словами співрозмовника видання, рішення щодо можливого скасування переведення стрілок очікують у середу, 24 березня.Нагадаємо, раніше Верховна Рада відправила на доопрацювання законопроєкт №4201 . Ним хочуть скасувати практику переведення годинників. Якщо документ встигнуть прийняти до 25 березня, то навесні стрілки вже не треба буде переводити.