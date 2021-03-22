Переводити стрілки годинника чи ні: уряд веде розмови з нардепами та ЄС

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Джерело:

Інтерфакс-Україна

В Україні вирішують, чи потрібно скасувати перехід на літній час, який може відбутися 28 березня. Кабінет Міністрів веде щодо цього розмови з народними депутатами та представниками Європейського Союзу.

Про комунікацію Кабміну щодо переведення годинників виданню стало відомо з власних джерел в уряді.

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Уряд веде розмови щодо скасування переведень годинників

Кабінет Міністрів веде комунікацію з народними депутатами та з представниками Євросоюзу щодо ймовірного скасування переходу на літній час. Це може відбутися у ніч на 28 березня.

З цього питання ще триває комунікація і з депутатами, і з Брюсселем, тобто питання ще остаточно не вирішено,
– зазначило джерело.

За словами співрозмовника видання, рішення щодо можливого скасування переведення стрілок очікують у середу, 24 березня.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада відправила на доопрацювання законопроєкт №4201 . Ним хочуть скасувати практику переведення годинників. Якщо документ встигнуть прийняти до 25 березня, то навесні стрілки вже не треба буде переводити.

Як переводять годинники у світі

  • Наразі годинники переводять на літній час і назад приблизно в 60 країнах. Така практика з'явилася на початку 20 століття.
  • Водночас ще приблизно 140 країн або ніколи не переводили годинники, або просто відмовились від такої практики
  • У 2019 році Європейський парламент також підтримав ідею скасувати ініціативу.
  • В Україні переводити час почали влітку 1981 року. Востаннє це зробили вночі з 24 на 25 жовтня 2020 року.