В Україні вирішують, чи потрібно скасувати перехід на літній час, який може відбутися 28 березня. Кабінет Міністрів веде щодо цього розмови з народними депутатами та представниками Європейського Союзу.

Про комунікацію Кабміну щодо переведення годинників виданню стало відомо з власних джерел в уряді.

Читайте також Перехід на літній час: хто придумав та як це впливає на здоров'я людей

Уряд веде розмови щодо скасування переведень годинників

Кабінет Міністрів веде комунікацію з народними депутатами та з представниками Євросоюзу щодо ймовірного скасування переходу на літній час. Це може відбутися у ніч на 28 березня.

З цього питання ще триває комунікація і з депутатами, і з Брюсселем, тобто питання ще остаточно не вирішено,

– зазначило джерело.

За словами співрозмовника видання, рішення щодо можливого скасування переведення стрілок очікують у середу, 24 березня.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада відправила на доопрацювання законопроєкт №4201 . Ним хочуть скасувати практику переведення годинників. Якщо документ встигнуть прийняти до 25 березня, то навесні стрілки вже не треба буде переводити.

Як переводять годинники у світі