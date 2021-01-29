Двоє загиблих менше, ніж за місяць. Ще 4 – поранені. На Донбасі бойовики почали 2021 рік не просто з провокацій, а з прицільних обстрілів українських позицій. При цьому перемовний процес з мирного врегулювання фактично зайшов у глухий кут.

Джерело: 24 канал

На думку експертів, Путін ситуацію на Донбасі не буде вирішувати, доки Україна не погодиться перетнути так звані "червоні лінії".

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Військовий експерт Ігор Романенко вважає, що найближчим часом можна очікувати деяких змін на стратегічному рівні, якщо в ситуацію втрутяться США. Тому Україні не вистачає сил ні окремо, ні разом зі своїми союзниками – керівництвом Німеччини і Франції.

У ТКГ відзначили дивну поведінку Росії

На онлайн-зустрічах учасників Тристоронньої контактної групи також немає видимого прогресу по Донбасу. Зупинилися переговори і щодо масштабного обміну полоненими. Учасники української делегації помітили, що Росія поводить себе останнім часом дуже нервово.

Зокрема, здають нерви в заступника голови адміністрації президента Росії Дмитра Козака через те, що він не показує результат Кремлю.

Росія змінює свою тактику, переконавшися, що не вийде в неї в дипломатичному процесі чогось досягнути,

– пояснив учасник Тристоронньої контактної групи Сергій Гармаш.

На його думку, Кремль зараз обрав абхазьку тактику. Вона передбачає скорочення утримуваного населення. Тому що Росія ізолювала людей на Донбасі.

Ситуація в Абхазії: що відомо У серпні 2008 року під час російсько-грузинської війни Росія окупувала 20% території Грузії, створивши 2 так звані держави – Абхазію та Південну Осетію. Вже у вересні 2008 Кремль визнав їхню незалежність.



Ці регіони вже понад 10 років існують виключно на дотації від Росії.

Сергій Гармаш застерігає, що конкретні кроки щодо Донбасу треба ухвалювати якомога скоріше. Адже Росія активізувала видачу російських паспортів. І має намір до 2025 року повністю вивести з обігу українські паспорти.

"До 2025 року є завдання – всім надати паспорти так званих "ДНР"/"ЛНР", які є підставою для отримання російського громадянства", – розповів він.

Російська сторона продовжує звинувачувати Україну в бездіяльності

27 січня відбулася й чергова зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" у форматі відеоконференції. Україну на ній представив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Проте перемовини закінчились нічим.

До теми Єрмак знову представив Україну на нормандській зустрічі: деталі

Сторони домовилися продовжити консультації на наступних зустрічах. Голова української делегації у ТКГ Леонід Кравчук стверджує, що з липня російська сторона блокує всі ініціативи України. І тільки те й робить, що звинувачує українську сторону в бездіяльності.

Вони вигадують то якийсь штучний обмін полоненими, то пропонують підготовку нової дорожньої карти, то говорять, що не виконані домовленості Паризької зустрічі на вищому рівні. Мовляв, нема чого зустрічатись ще раз,

– наголосив Леонід Кравчук.

У нещодавній розмові нового очільника Білого дому Джо Байдена з Володимиром Путіним, президент США заявив про свою підтримку України.

За словами експертів, у світі все більше країн відчуває негатив від політики Росії. Тож, можливо, цей фактор допоможе зрушити з місця кризу на Донбасі.