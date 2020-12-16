Нове засідання Тристоронньої контактної групи відбулось 16 грудня. Перемовини були у форматі відеоконференції. На зустріч в режимі онлайн не з’явився представник Росії Борис Гризлов.

Росія має взяти на себе відповідальність

Під час засідання Україна нагадала про свою позицію – дотримання домовленостей, досягнутих в рамках "нормандського формату", а також реалізація плану Мінська. Про це інформує українська делегація у ТКГ у фейсбуці.

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Леонід Кравчук принципово вимагає від російської сторони, як учасника ТКГ, взяти на себе політичну відповідальність та офіційно визначити свою позицію щодо необхідності виконати домовленості, досягнуті на вищому рівні у Парижі,

– зазначили в українській делегації.

На чому наполягає Україна у рамках ТКГ:

Забезпечення безперешкодного доступу Міжнародного комітету Червоного Хреста та інших міжнародних організацій до утримуваних осіб.

Звільнення утримуваних осіб.

Розблокування російською стороною контрольних пунктів в'їзду-виїзду на лінії розмежування.

Фіналізація домовленостей про 19 ділянок розмінування і чотири нові ділянки розведення сил.

Безперешкодний доступ моніторингової місії ОБСЄ до всієї території України.

Україна сподівається, що роботу КПВВ "Щастя" розблокують

Українські делегати зазначили, що через 5 діб Росія не матиме приводів, щоб не розблокувати КПВВ "Щастя". Україна всі технічні вимоги (мовиться, зокрема, про точку розвороту автобусів) виконає.

Більше новин про зустрічі у рамках Тристоронньої контактної групи можна дізнатись тут.