Перемовин не буде, поки в них братиме участь терористка Пирогова, – українська делегація ТКГ

Українська делегація у Тристоронній контактній група заявила про те, що не братиме участь у перемовинах, доки до них буде причетна терористка Майя Пирогова. Її, ймовірно, залучила до ТКГ саме Росія.
Про це заявив народний депутат України та представник ТКГ Андрій Костін. Як відомо, Пирогова засуджена в Україні за тероризм.
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Він зазначив, що присутність Пирогової дискредитує Україну і робить неможливою її участь в такому форматі. Українська делегація попросила оголосити перерву, поки терористку не усунуть.
Наша позиція чітка. Ми не будемо вести роботу, поки в консультаціях братиме участь терористка,
– заявив Костін.
Нардеп висловив сподівання, що він та його колеги більше не побачать Пирогову на консультаціях.
Костін зауважив, що не знає, чи точно саме Росія запросила терористку до перемовин.
"У ТКГ вже є низка запрошених Росією від ОРДЛО, які вже багато років присутні і беруть участь в консультаціях", – сказав Костін.
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Він пояснив, що кожен раз, коли сторони змінюють склад учасників, то Міністерство закордонних справ України і Росії направляють відповідну ноту через дипломатичні канали в ОБСЄ.
В історії з ОРДЛО складність полягає у тому, що ОРДЛО – це не держава, а тому не має дипломатичного шляху, щоб повідомити про склад своєї делегації.
Ми отримали інформацію від модератора ОБСЄ про те, що в переговорах візьмуть участь деякі експерти з ОРДЛО. Потрібен був час, щоб з'ясувати, чому застосований такий підхід,
– розповів нардеп.
Леонід Кравчук написав офіційний лист ОБСЄ, саме після цього стало відомо про участь терористки Пирогової. За словами Костіна, Росія може звинуватити Україну у затягуванні процесу – вона грає в таку гру.