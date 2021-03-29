Українська делегація у Тристоронній контактній група заявила про те, що не братиме участь у перемовинах, доки до них буде причетна терористка Майя Пирогова. Її, ймовірно, залучила до ТКГ саме Росія.

Про це заявив народний депутат України та представник ТКГ Андрій Костін. Як відомо, Пирогова засуджена в Україні за тероризм.

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Він зазначив, що присутність Пирогової дискредитує Україну і робить неможливою її участь в такому форматі. Українська делегація попросила оголосити перерву, поки терористку не усунуть.

Наша позиція чітка. Ми не будемо вести роботу, поки в консультаціях братиме участь терористка,

– заявив Костін.

Нардеп висловив сподівання, що він та його колеги більше не побачать Пирогову на консультаціях.

Хто запросив Пирогову у ТКГ

Костін зауважив, що не знає, чи точно саме Росія запросила терористку до перемовин.

"У ТКГ вже є низка запрошених Росією від ОРДЛО, які вже багато років присутні і беруть участь в консультаціях", – сказав Костін.

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Він пояснив, що кожен раз, коли сторони змінюють склад учасників, то Міністерство закордонних справ України і Росії направляють відповідну ноту через дипломатичні канали в ОБСЄ.

В історії з ОРДЛО складність полягає у тому, що ОРДЛО – це не держава, а тому не має дипломатичного шляху, щоб повідомити про склад своєї делегації.

Ми отримали інформацію від модератора ОБСЄ про те, що в переговорах візьмуть участь деякі експерти з ОРДЛО. Потрібен був час, щоб з'ясувати, чому застосований такий підхід,

– розповів нардеп.

Леонід Кравчук написав офіційний лист ОБСЄ, саме після цього стало відомо про участь терористки Пирогової. За словами Костіна, Росія може звинуватити Україну у затягуванні процесу – вона грає в таку гру.