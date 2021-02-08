Перемир'я на Донбасі вже немає, – Гармаш пояснив, чому
Ворог на окупованих територіях Донбасу вперто не виконує домовленості. У Тристоронній контактній групі вважають, що на агресію українські військові мають відповідати дзеркально. Це свідчить про кінець перемир'я.
Джерело:24 канал
Про це сказав представник Тристоронньої контактної групи Сергій Гармаш. Він додав, що питання перемир'я – радше політичне.
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Кінець перемир'ю
За його словами, політично – нам вигідно зберігати тишу, щоб потім запитувати з Росії за їхні порушення. Втім з боку окупантів – це вже явний акт агресії.
Де-факто, ми повинні визнати, що так – перемир'я вже, можна сказати, немає. Та сторона вже застосовує не просто провокаційний вогонь, а снайперський,
– сказав Гармаш.
Що це означає
Він додав, що є різниця в поняттях "відповідний вогонь" і "вогонь у відповідь". Перше існувало ще з першого дня перемир'я. Це закладено в домовленостях і ми його застосовували.
Він передбачає акції на порушення умов перемир'я. Тому наші війська і відповідали тоді, коли справді існувала загроза і вели прицільний вогонь.
"А те, про що зараз говорить Леонід Кравчук – це його особиста думка і я її підтримую. Але рішення про адекватну відповідь завжди було за військовими. ТКГ – дипломатичний майданчик", – пояснив представник ТКГ.
Які можуть бути наслідки
Як зазначив Гармаш, це не призведе до наступної хвилі війни. Загострення ситуації продиктоване політичними мотивами, не пов'язаними із подіями у ТКГ.
Війна на Донбасі: останні новини
- За добу 6 лютого російські найманці на Донбасі аж 13 разів обстріляли українські позиції. В цей день біля Мар'їнки троє солдатів підірвались на невідомому вибуховому пристрої, двоє з них, на жаль, загинули. В одного з солдатів поцілив снайпер ворога.
- Крім того, ще 5 солдатів отримали поранення від ворожих обстрілів. Їх зафіксували за минулий тиждень аж 42 епізоди.
- Від початку 2021 року на передовій вже загинули 6 українських військових.
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