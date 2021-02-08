Ворог на окупованих територіях Донбасу вперто не виконує домовленості. У Тристоронній контактній групі вважають, що на агресію українські військові мають відповідати дзеркально. Це свідчить про кінець перемир'я.

Про це сказав представник Тристоронньої контактної групи Сергій Гармаш. Він додав, що питання перемир'я – радше політичне.

До теми На кожен постріл відповідати пострілом, – Кравчук про те, як реагувати на провокації бойовиків

Кінець перемир'ю

За його словами, політично – нам вигідно зберігати тишу, щоб потім запитувати з Росії за їхні порушення. Втім з боку окупантів – це вже явний акт агресії.

Де-факто, ми повинні визнати, що так – перемир'я вже, можна сказати, немає. Та сторона вже застосовує не просто провокаційний вогонь, а снайперський,

– сказав Гармаш.

Що це означає

Він додав, що є різниця в поняттях "відповідний вогонь" і "вогонь у відповідь". Перше існувало ще з першого дня перемир'я. Це закладено в домовленостях і ми його застосовували.

Він передбачає акції на порушення умов перемир'я. Тому наші війська і відповідали тоді, коли справді існувала загроза і вели прицільний вогонь.

"А те, про що зараз говорить Леонід Кравчук – це його особиста думка і я її підтримую. Але рішення про адекватну відповідь завжди було за військовими. ТКГ – дипломатичний майданчик", – пояснив представник ТКГ.

Увага. На думку очільника української делегації у Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука, не можна залишати без уваги жодного пострілу бойовиків на Донбасі. Він пропонує реагувати на це відповідно.

Які можуть бути наслідки

Як зазначив Гармаш, це не призведе до наступної хвилі війни. Загострення ситуації продиктоване політичними мотивами, не пов'язаними із подіями у ТКГ.

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