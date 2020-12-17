Перемир'я на Донбасі та будівництво доріг: що українці вважають основними досягненнями 2020 року
Головними здобутками 2020 року українці вважають режим тиші на Донбасі та будівництво доріг. Таку думку висловили 43 – 51% населення. Крім цього, люди відзначили ще низку здобутків.
Які досягнення відзначають українці
Так, попри постійні порушення перемир'я на Донбасі, саме його вважають головним здобутком року. Про це свідчить опитування соціологічної групи Рейтинг.
До речі Українці назвали головну політичну подію 2020 року: результати опитування
- Режим припинення вогню на Донбасі – 51%;
- Будівництво доріг – 43%;
- Звільнення Віталія Марківа з ув'язнення в Італії – 21%;
- Угода про співпрацю з Великою Британією – 17%;
- Програма "Доступні кредити" – 14%;
- Запуск додатку "Дія" – 13%;
- Відкриття ринку землі – 9%;
- Проведення місцевих виборів – 7%;
- Легалізація грального бізнесу – 5%
Натомість 13% людей вважають, що за рік не було жодного досягнення, ще 3% – важко відповісти.
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