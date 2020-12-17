Які досягнення відзначають українці

Так, попри постійні порушення перемир'я на Донбасі, саме його вважають головним здобутком року. Про це свідчить опитування соціологічної групи Рейтинг.

До речі Українці назвали головну політичну подію 2020 року: результати опитування

Режим припинення вогню на Донбасі – 51%;

Будівництво доріг – 43%;

Звільнення Віталія Марківа з ув'язнення в Італії – 21%;

Угода про співпрацю з Великою Британією – 17%;

Програма "Доступні кредити" – 14%;

Запуск додатку "Дія" – 13%;

Відкриття ринку землі – 9%;

Проведення місцевих виборів – 7%;

Легалізація грального бізнесу – 5%

Натомість 13% людей вважають, що за рік не було жодного досягнення, ще 3% – важко відповісти.

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2%. Терміни проведення: 12 – 14 грудня 2020 року.