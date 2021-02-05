На переході в Енергодарі жінка-водій збила 3 військових: фото

51-річна мешканка Енергодару не встигла зупинитися перед 3 військовослужбовцями, які переходили дорогу на "зебрі". Аварія сталася ввечері 4 лютого.

Постраждалих молодиків 19 та 20 років терміново госпіталізували до лікарні із травмами різного ступеню тяжкості.

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Власниці Kia Rio, яка, за даними правоохоронців, порушила правила дорожнього руху, загрожує до 3 років обмеження волі.

Що відомо про наїзд на військових в Енергодарі

Як стверджують поліцейські, жінка-водій їхала із перевищенням безпечної швидкості руху, через що не змогла зупинити автівку у потрібний момент на некерованому переході.

Коли 3 військових переходили дорогу на вулиці Курчатова, легковик зніс їх на досить високій швидкості.

Вже після збиття військових Kia проїхала ще понад 10 метрів та, врешті, зупинилася.

На місці події працювали слідчі поліції та медики швидкої.

Чи затримали правоохоронці жінку, невідомо.

За фактом травмування пішоходів на дорозі слідчі відкрили кримінальну справу за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху, яке призвело до травмування людей.



Після зіткнення автівка ще їхала понад 10 метрів / Фото поліції Запорізької області