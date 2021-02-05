На переході в Енергодарі жінка-водій збила 3 військових: фото

Джерело:Поліція Запорізької області
51-річна мешканка Енергодару не встигла зупинитися перед 3 військовослужбовцями, які переходили дорогу на "зебрі". Аварія сталася ввечері 4 лютого.
Постраждалих молодиків 19 та 20 років терміново госпіталізували до лікарні із травмами різного ступеню тяжкості.
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Як стверджують поліцейські, жінка-водій їхала із перевищенням безпечної швидкості руху, через що не змогла зупинити автівку у потрібний момент на некерованому переході.
За фактом травмування пішоходів на дорозі слідчі відкрили кримінальну справу за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху, яке призвело до травмування людей.
Після зіткнення автівка ще їхала понад 10 метрів / Фото поліції Запорізької області