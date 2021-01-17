В Україні 16 січня вся сфера обслуговування перейшла винятково на українську мову. Цього вимагає закон. В Україні останнім часом суттєво зросла культура сплати податків . Проте проблема досі залишається невирішеною.

24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

Сфера обслуговування – українською

З 16 січня в Україні відвідавши заправку, супермаркет чи заклад охорони здоров'я, вас повинні зустріти українською. Якщо вас на порозі зустрічають фразою "Зравствуйте" чи "Добрый день" – це порушення норм закону.

Перехід сфери обслуговування на українську: дивіться відео

Культура щодо сплати податків

В Україні досі актуальною є зарплата у конвертах. Для знищення цього варто внести певні зміни у податкову сферу. Спеціалісти впевнені, що проблему культури сплати податків можна розв'язати, якщо навчати людей фінансової грамотності ще в школі.

Культура сплати податків: дивіться відео

Вакцинація в Україні

У світі ще з грудня вакцинують від COVID-19, в Україні на першу невелику партію в 700 тиcяч доз очікують не раніше лютого. Проте мовиться про китайський Sinovac Biotech, азійська вакцина довела ефективність – лише на 50%.

Вакцина для України: дивіться відео

Справа щодо Татарова