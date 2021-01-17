Перехід сфери обслуговування на українську та культура щодо податків – відео тижня
В Україні 16 січня вся сфера обслуговування перейшла винятково на українську мову. Цього вимагає закон. В Україні останнім часом суттєво зросла культура сплати податків . Проте проблема досі залишається невирішеною.
24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.
Сфера обслуговування – українською
З 16 січня в Україні відвідавши заправку, супермаркет чи заклад охорони здоров'я, вас повинні зустріти українською. Якщо вас на порозі зустрічають фразою "Зравствуйте" чи "Добрый день" – це порушення норм закону.
Перехід сфери обслуговування на українську: дивіться відео
Культура щодо сплати податків
В Україні досі актуальною є зарплата у конвертах. Для знищення цього варто внести певні зміни у податкову сферу. Спеціалісти впевнені, що проблему культури сплати податків можна розв'язати, якщо навчати людей фінансової грамотності ще в школі.
Культура сплати податків: дивіться відео
Вакцинація в Україні
У світі ще з грудня вакцинують від COVID-19, в Україні на першу невелику партію в 700 тиcяч доз очікують не раніше лютого. Проте мовиться про китайський Sinovac Biotech, азійська вакцина довела ефективність – лише на 50%.
Вакцина для України: дивіться відео
Справа щодо Татарова
Запобіжний захід за ймовірний хабар за підробку експертизи у справі Укрбуду Олегу Татарову так і не обрали, хоча намагались 3 рази. Новопризначений у справі прокурор засумнівався в обґрунтованості підозри.
Запобіжний захід для Татарова: дивіться відео
Реінтеграція Донбасу
На Донбасі за майже 7 років війни діє вже 29 перемир'я. Безліч переговорів про те, як припинити війну, закінчуються нічим. Водночас Міністерство тимчасово окупованих територій презентувало новий документ. Він може додати українській делегації у Тристоронній контактній групі неабиякого впливу.
Реінтеграція щодо Донбасу: дивіться відео
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