Перехід на літній і зимовий час таки скасують: у "Слузі народу" назвали можливу дату
У "Слузі народу" прогнозують, що Верховна Рада таки проголосує за скасування переходу на літній та зимовий час. Ймовірною датою, коли ухвалять законопроєкт, може стати 19 березня.
Джерело:Інтерфакс-Україна
Про це повідомила заступниця голови комітету з питань економічного розвитку, нардепка від "Слуги народу" Роксолана Підласа. Законопроєкт "Про обчислення часу в Україні" розглядатимуть у другому читанні.
Раніше Україна може назавжди залишитися в зимовому часі
17 березня законопроєкт розгляне профільний комітет
Згідно з порядком денним, ми будемо розглядати законопроєкт №4201 у другому читанні на засіданні комітету економічного розвитку в середу. Це означає, що вже в п'ятницю ми зможемо розглянути його і в сесійній залі парламенту,
– зазначила Підласа.
У першому читанні законопроєкт схвалили ще 3 березня. У кінцевих положеннях документа сказано, що він набере чинності через три місяці після його публікації.
Нардепи мають схвалити законопроєкт до 25 березня
Проте раніше у профільному комітеті пояснювали, якщо парламентарям таки вдасться проголосувати за законопроєкт в цілому до 25 березня, то депутати заберуть це положення з документа. Отож, він набрав би чинності одразу після публікації і українцям не довелося би переводити годинники у ніч на 28 березня.
В іншому разі годинники доведеться переводити не лише 28 березня, а й 25 жовтня – проте це вже буде точно востаннє.
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