Скасування переходу на літній час: Рада відправила законопроєкт на доопрацювання

Верховна Рада 19 березня відправила на доопрацювання законопроєкт про скасування переходу на літній час. Раніше припускали, що ініціативу одразу підтримають у другому читанні.
За те, аби відправили проєкт №4201 на доопрацювання, проголосували 226 нардепів.
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Що передбачає законопроєкт
- Крім скасування переходу на літній час, ініціатива вводить термін "секунда", а також визначає поняття: хвилина, година, день, місяць, рік, шкала Всесвітнього часу UT, григоріанський календар. Раніше глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко зауважував, що така стандартизація необхідна.
- Законопроєкт закріплює по всій країні київський час. На окупованих територіях діє час країни-агресора.
Як переводять годинники у світі
Зверніть увагу!
- Наразі годинники переводять на літній час і назад близько в 60 країнах. Така практика з'явилася на початку 20 століття.
- Водночас близько 140 країн або ніколи не переводили годинники, або просто відмовились від цього.
- У 2019 році Європейський парламент також підтримав ідею скасувати ініціативу.
- В Україні переводити час на одну годину вперед почали влітку 1981 року.
Востаннє в Україні переходили з літнього часу у 2020 році – уночі з 24 жовтня проти 25. Раніше нардепи зазначали, якщо законопроєкт встигнуть прийняти до 25 березня, то навесні годинники вже не треба буде переводити.