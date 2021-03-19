Законопроєкт "Про обчислення часу в Україні" відправили на повторне друге читання. Скоріше за все, 28 березня українцям таки доведеться переводити годинники на годину вперед й менше спати.

Практику переведення годинника давно називають непотрібним та дивним рудиментом та хочуть скасувати вже не перший рік. Розпитали експертів про те, чи вдасться нардепам це зробити та чи потрібно взагалі скасовувати цю норму.

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Чи потрібно скасовувати переведення годинників

Про те, що потрібно скасувати перехід з зимового на літній час і навпаки, говорять вже не перший рік. В цьому впевнені як лікарі, які зазначають, що переведення годинників погано впливає на людський організм, так і економісти, які кажуть, що зараз в цьому просто немає сенсу.

Олександр Хмелевський, кандидат економічних наук, незалежний експерт, зазначив, що питання скасування переходу на літній-зимовий час розглядалося в Україні вже давно. У 2011 році Верховна Рада вже розглядала відповідний законопроєкт, проте, депутати не домовилися і питання було відкладено.

У 2019 році Європарламент підтримав скасування переведення годинників. Тому вже цього року європейські країни припинять перехід на літній-зимовий час. Відповідно й Україна теж має скасувати цю практику.

Коли зміну часу було запроваджено, вважалося що це забезпечить економію електроенергії. Проте, як свідчать сучасні дослідження, ніякої економії не відбувається. Натомість багато людей страждають через погіршення самопочуття, в них загострюються хронічні хвороби, погіршується психологічний стан, знижується працездатність,

– каже експерт.

Він додає, що залишається питання на якому часі залишитися. Верховна Рада проголосувала за те, щоб залишитися на зимовому часі, бо він відповідає часовому поясу України. Проте, більшість наших громадян хотіли б залишитися на літньому часі. Адже тоді сонце заходить пізніше і ввечері після роботи ще можна погуляти. На жаль, влада не врахувала бажання людей.

Катерина Затулко, старший юрист компанії EXPATPRO, каже, що взагалі це нормальна практика, коли країна відмовляється від сезонного переведення годинника. Так, відповідно до рішення Європарламенту з 2021 року кожна країна ЄС вільна самостійно приймати рішення про потребу у переведенні годинника, хоча раніше діяло загальне правило щодо переведення на літній та зимовий час.

Експерти впевнені, що депутати проголосують за закон про скасування переведення годинників / Фото Pixabay

Чи колись ухвалять закон

Олександр Хмелевський зазначив, що навіть в разі швидкого ухвалення, закон не встигнули б ввести в дію. Швидше за все, наприкінці березня Україна востаннє перейде на літній час, а вже в жовтні остаточно буде запроваджений зимовий час.

Роксолана Підласа, народна депутатка від "Слуги народу", нагадувала, що в разі прийняття в цілому він набере чинності через три місяці після його офіційного опублікування.