Політичні радники лідерів "нормандської четвірки" продовжують обговорювати, як припинити війну на Донбасі. Зокрема, окреслюють ключові позиції, які б дозволили скласти дорожню карту виконання Мінських угод.

Україна зробить усе, аби принципи, закладені у Мінську, були виконані. Про це глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив в ефірі одного з українських телеканалів.

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Потрібно вносити корегування, – Єрмак

За словами керівника ОП, Мінські домовленості у тій редакції, у якій вони досі існують, підписувалися з розумінням того, що виконати їх у буквальному сенсі – неможливо.

Україна є сумлінним прихильником Мінських угод. Проте у деяких формулюваннях вже минули терміни, протягом яких повинні були бути виконані певні кроки,

– підкреслив Єрмак.

"Безумовно, в процесі узгодження нової дорожньої карти, нового плану, який повинен базуватися на принципах Мінських угод, потрібно вносити корегування. Сьогодні 2021 рік", – додав він.

Єрмак: Переговори йдуть складно

Єрмак розповів, що переговори у межах нормандського формату є досить складними. Адже тривають не менше ніж 5 – 6 годин, до того ж у форматі відеоконференції.

Попри певні труднощі, прогрес таки є. Хоча просування цих перемовин залежить не лише від України, наголосив керівник Офісу Президента.

Він зауважив, що напередодні лінію розмежування на Донбасі відвідали дипломатичні представники країн Заходу. Важливо, що вони на власні очі побачили, як Україна виконує свої зобов'язання.

Довідка. Володимир Зеленський та посли Франції, Німеччини, Великої Британії, США, Канади та Швеції відвідали Донбас 11 лютого.

"Це фактичний доказ тієї великої роботи, яку веде наша команда і в ТКГ, і в Нормандському форматі", – підсумував Андрій Єрмак.