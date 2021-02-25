Олексій Резніков заявив, що переговори ТКГ у Мінську практично заблоковані з липня 2020 року. За його словами, вже понад пів року припинені будь-які дискусії щодо врегулювання ситуація на Донбасі.

Віцепрем'єр з питань реінтеграції зазначив, що наразі Росія влаштовує колотнечу та висуває "дивні вимоги". Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Голос Америки".

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З липня практично заблокований мирний переговорний процес на мінському майданчику. Припинені будь-які дискусії, є просто колотнеча та дивні вимоги. От, наприклад, – "Нехай парламент України прийме постанову, якою визнає мінські угоди, а президент Зеленський його підпише. Ми вам текст постанови напишемо,

– сказав політик.

Олексій Резніков наголосив, що такі речі Україна завжди відповідає, що мінські угоди не є міжнародним договором, вони не мають обов’язкового характеру, але це не означає, що Україна відмовляється від принципів та засад, які закладені у мінських угодах.

Росія має повністю покинути територію Донбасу та Криму

Він нагадав, що мовиться про виведення військ, техніки, незаконних збройних формувань, бойовиків та найманців з території України, про роззброєння, демілітаризацію та припинення вогню.

А далі – про необхідність проведення місцевих виборів, прийняття законопроєкту, який забезпечить особливості місцевого самоврядування.

Україна завжди наголошує, що спочатку йде безпекова складова, а потім політична.

Потрібно перевірити усі пункти

На його переконання, нині треба "сісти з олівцем за стіл" лідерам нормандського формату та пройтися по кожному пункту мінських домовленостей – реалістичний він чи ні.

Наразі необхідно переписати 9 пункт у комплексі заходів, бо він написаний некоректно і виконати його неможливо саме з безпекових причин.

Віцепрем'єр пояснив, що якщо є недовіра, то для цього існують такі міжнародні інструменти, як мандат миротворчих сил.

Обмін полоненими заблокований повністю

Олексій Резніков додав, що "заблокований повністю і обмін утримуваними особами". Політик відзначив, що Україна ще у липні 2020 року узгодила, за якими критеріями буде відбуватися обмін.

Тоді ж проговорили і 19 нових ділянок для розмінування та 4 нових ділянки розведення сил та засобів. Але далі прогресу у цих питаннях немає.

Останнє засідання ТКГ: що відомо

Чергове засідання Тристоронньої контактної групи відбулося 3 лютого.

Цього разу ситуацію на окупованому Донбасі обговорювали глави делегацій.

Україна вкотре наголосила на необхідності відкриття КПВВ та звільнення полонених.

Зверніть увагу! Глава української делегації у ТКГ Леонід Кравчук пояснив, що Україна продовжує вести діалог з Росією для того, щоб світ побачив, що Україна системно й послідовно виконує свої зобов'язання і щоб побачив, як діє агресор.