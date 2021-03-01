Перезавантаження старої корумпованої Феміди: чи переглянуть суворий вирок Стерненку

Резонансний вирок одеському активісту Сергію Стерненку став каталізатором багатотисячних мирних мітингів по всій Україні. Організатори вимагають справедливого суду та кажуть, що акція – безстрокова

Водночас багато людей вийшли на протест насамперед, аби нагадати президентові Володимиру Зеленському про судову реформу. Громадяни сподіваються на перезавантаження старої корумпованої Феміди.

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Справедливий суд – для всіх

Схожої думки й політологи. Зазначають – до Сергія Стерненка можна відноситися по-різному. Але виносити вирок має кришталево чистий суддя, який не фігурує в корупційних скандалах та не має сумнівних зв'язків з одіозним юристом Януковича Портновим.

Будь-яка справа важлива, не тільки Стерненка. Хочеться справедливого суду для всіх,

– зазначила активістка Мирослава Новаковська.

За словами політолога Олега Саакяна, конфлікт між Зеленським та судами вже постав. Є позиція влади щодо потреби судової реформи.



Що відомо про вирок Стерненку / Інфографіка 24 каналу

"Ситуація зі Стерненком – це не про самого Стерненка, а про тисячі Стерненків по всій країні, які можуть бути і є жертвами судового свавілля та відсутності відчуття справедливості у мільйонів людей", – наголосив Саакян.

Що вимагають протестувальники

Втім змінити лише суди – недостатньо. Протестувальники вимагають звільнити:

заступника голови Офісу Президента Олега Татарова;

а також – генпрокурорку Ірину Венедіктову.

А народні депутати почали збирати у Верховній Раді підписи за відставку.

Чи переглянуть суворий вирок Стерненку: дивіться відео 24 каналу

Через протести звільнився Кашман

На фоні протестів не втримався та пішов з Офісу Президента керівник експертної групи з внутрішньої та гуманітарної політики ОП Сергій Кашман. Він написав заяву на звільнення після участі в акції на Банковій.

Тому що ходити на протести на Банкову, працюючи на Банковій, досить дивно. На жаль, інших інструментів впливу я поки не бачу. Після побаченого, трохи частіше молитимусь за долю Україну,

– зауважив Кошман.

Реакція Зеленського на протести

Втім сам президент Володимир Зеленський відреагував на численні протести на Банковій спокійно. Він визнав критичну ситуацію з українськими судами.

"Судова система в тому форматі, в якому вона сьогодні існує, вже довела свою непридатність. Українці не довіряють судам, ця організація дуже корумпованою і занадто хитка. Ми повинні це змінити, тому що саме зміни в судовій системі є запорукою сильної України, де захищені права кожного громадянина", – сказав Зеленський.

Президент не має відношення до Одеського суду

До того ж представник президента у Конституційному Суді України Федір Веніславський вважає, що прийшли до ОП марно. Адже, за його словами, Зеленський немає жодного відношення до Одеського суду, який виніс вирок Сергію Стерненку.

А секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов запевнив, що питання перезавантаження судової системи на засіданнях Ради нацбезпеки і оборони України розглядатимуть лише за вказівкою Володимира Зеленського.

Україні життєво необхідна якісна реформа судової системи. З цим погоджуються і фахівці, і представники влади.

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Мізерна довіра до суддів, постійні скандали довкола служителів Феміди стали для українців буденністю. Тому потрібно якнайшвидше повернути українцям правосуддя без корупції та політичних замовлень.