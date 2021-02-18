Передумали через скандал: марки "Укрпошти" на честь ЗСУ не випустять 23 лютого

"Укрпошта" хотіла презентувати марки на часть Збройних Сил України 23 лютого. Мотивували це начебто "тонким тролінгом" північних сусідів. Однак, військові такої іронії не сприйняли.

Відтак в "Укрпошті" вирішили не презентувати поштові марки 23 лютого. Там заявили: жодним чином не хотіли вшановувати день радянської армії, а навпаки – української.

Що передувало "Укрпошта" хоче випустити марки на честь ЗСУ 23 лютого: військові обурені

У головній пошті країни дослухалися думки військових і перенесли дату погашення на День українського добровольця

Ми усвідомлюємо чутливість теми і дослухаємося до думки людей, тому приймаємо позицію Генерального Штабу ЗСУ перенести дату спецпогашення поштових марок "Збройні Сили України. Сухопутні війська" на 14 березня – День українського добровольця,

– повідомили в "Укрпошті".



Нову марки на честь ЗСУ / Фото з фейсбуку Ігоря Смелянського

Презентація на 23 лютого: реакція військових і пояснення "Укрпошти"

Міністерство оборони та ЗСУ, дізнавшись про дату 23 лютого, офіційно заявивли, що вимагають перенесення. У відомствах зазначили: з ними не погоджували дату погашення.

Після розголосу у ЗМІ і соцмережах керівник "Укрпошти" Ігор Смілянський повідомив, що таку дату обрали заради привернення уваги. Він написав, що це гарний привід нагадати, що час перегортати сторінку історії і пишатись новою українською армією. І назвав це тонким тролінгом сусідів.