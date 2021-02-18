Передумали через скандал: марки "Укрпошти" на честь ЗСУ не випустять 23 лютого

Джерело:Пресслужба "Укрпошти"
"Укрпошта" хотіла презентувати марки на часть Збройних Сил України 23 лютого. Мотивували це начебто "тонким тролінгом" північних сусідів. Однак, військові такої іронії не сприйняли.
Відтак в "Укрпошті" вирішили не презентувати поштові марки 23 лютого. Там заявили: жодним чином не хотіли вшановувати день радянської армії, а навпаки – української.
Що передувало "Укрпошта" хоче випустити марки на честь ЗСУ 23 лютого: військові обурені
У головній пошті країни дослухалися думки військових і перенесли дату погашення на День українського добровольця
Ми усвідомлюємо чутливість теми і дослухаємося до думки людей, тому приймаємо позицію Генерального Штабу ЗСУ перенести дату спецпогашення поштових марок "Збройні Сили України. Сухопутні війська" на 14 березня – День українського добровольця,
– повідомили в "Укрпошті".
Нову марки на честь ЗСУ / Фото з фейсбуку Ігоря Смелянського