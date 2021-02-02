Передача Вищій раді правосуддя частини повноважень ВККС: Рада попередньо схвалила законопроєкт

Верховна Рада 2 лютого попередньо схвалила законопроєкт про конкурсні процедури призначення суддів на місцях. Ініціатива передбачає передачу Вищій раді правосуддя частину повноважень Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Джерело: 24 канал

Попередньо законопроєкт №4229 підтримав 251 нардеп.

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Що передбачає законопроєкт

Тимчасову передачу повноважень ВККС до Вищої ради правосуддя. Мовиться про спецперевірки, проведення та визначення результатів конкурсів для кандидатів на посаду судді.

Тимчасову зміну процедури добору суддів для завершення розпочатих процедур.

Проєкт повинен унормувати порядок передачі до ВРП повноважень ВККС щодо перевірок та конкурсів на посади.

Для чого потрібен законопроєкт

У пояснювальній записці зазначили, що ініціатива сприятиме подоланню кадрової кризи в судовій системі. Крім того, законопроєкт має не допустити політичного впливу та обмежувального підходу в призначенні суддів.

Автори переконують, що наразі новий склад ВККС не сформований, а судова система потребує якнайшвидшого заповнення вакантних посад у місцевих та апеляційних судах.

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