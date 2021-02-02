Передача Вищій раді правосуддя частини повноважень ВККС: Рада попередньо схвалила законопроєкт

2 лютого 2021 , 12:49
Читать новость на русском

Верховна Рада 2 лютого попередньо схвалила законопроєкт про конкурсні процедури призначення суддів на місцях. Ініціатива передбачає передачу Вищій раді правосуддя частину повноважень Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Джерело: 24 канал

Попередньо законопроєкт №4229 підтримав 251 нардеп.

Читайте також Рада підтримала санкції проти Нікарагуа за "консульство" в Криму

Що передбачає законопроєкт

  • Тимчасову передачу повноважень ВККС до Вищої ради правосуддя. Мовиться про спецперевірки, проведення та визначення результатів конкурсів для кандидатів на посаду судді.
  • Тимчасову зміну процедури добору суддів для завершення розпочатих процедур.
  • Проєкт повинен унормувати порядок передачі до ВРП повноважень ВККС щодо перевірок та конкурсів на посади.

Для чого потрібен законопроєкт

  1. У пояснювальній записці зазначили, що ініціатива сприятиме подоланню кадрової кризи в судовій системі.
  2. Крім того, законопроєкт має не допустити політичного впливу та обмежувального підходу в призначенні суддів.

Автори переконують, що наразі новий склад ВККС не сформований, а судова система потребує якнайшвидшого заповнення вакантних посад у місцевих та апеляційних судах.

Важливо Новий склад ВККС не гарантує його доброчесності й незалежності: експерт пояснив чому