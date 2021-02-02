Передача Вищій раді правосуддя частини повноважень ВККС: Рада попередньо схвалила законопроєкт
Верховна Рада 2 лютого попередньо схвалила законопроєкт про конкурсні процедури призначення суддів на місцях. Ініціатива передбачає передачу Вищій раді правосуддя частину повноважень Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
Джерело: 24 канал
Попередньо законопроєкт №4229 підтримав 251 нардеп.
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Що передбачає законопроєкт
- Тимчасову передачу повноважень ВККС до Вищої ради правосуддя. Мовиться про спецперевірки, проведення та визначення результатів конкурсів для кандидатів на посаду судді.
- Тимчасову зміну процедури добору суддів для завершення розпочатих процедур.
- Проєкт повинен унормувати порядок передачі до ВРП повноважень ВККС щодо перевірок та конкурсів на посади.
Для чого потрібен законопроєкт
- У пояснювальній записці зазначили, що ініціатива сприятиме подоланню кадрової кризи в судовій системі.
- Крім того, законопроєкт має не допустити політичного впливу та обмежувального підходу в призначенні суддів.
Автори переконують, що наразі новий склад ВККС не сформований, а судова система потребує якнайшвидшого заповнення вакантних посад у місцевих та апеляційних судах.
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