Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру колишньому заступнику директора компанії "УкрДІАП". Йому закидають зловживання службовими повноваженнями як особою, яка надає послуги експерта. Також його підозрюють у складанні неправдивого висновку експерта в суді.

Gовідомлення про підозру відбулося спільно зі слідчими СБУ за процесуального керівництва Офісу генпрокурора. Відбулося це 11 лютого. УкрДІАП – Інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу.

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Що з'ясувало слідство

Підозрюваний склав завідомо недостовірний висновок. Його повністю спростувала експертиза під час розслідування.

Документ став підставою для винесення рішення Господарського суду Рівненської області.

Мовиться про серпень 2017 року, коли суд відмовив у визнанні права власності за державою на частину нафтопродуктопроводів "Самара – Західний напрямок".

За даними детективів НАБУ, експерт свідомо виклала висновки в інтересах приватного суб'єкта господарювання.

Таким чином, компанія "Прикарпатзахідтранс" отримала у власність частину магістрального нафтопродуктпроводу "Самара – Західний напрямок". Цей нафтогін має важливе народногосподарське та оборонне значення.

Відбулося це на підставі вищевказаного судового рішення.

Розслідування за цією справою триває, слідство вживає всіх необхідних заходів для встановлення інших причетних до вчинення злочину осіб.

Який стосунок до цієї справи має Медведчук

За словами колишнього нардепа Сергія Лещенка, після такого суперечливого рішення суду трубопровід перейшов під контроль структур Медведчука. І дав цьому зелене світло Антимонопольний комітет, керований людьми п'ятого президента Порошенка.

Лещенко додає, що суддю, яка винесла це рішення, Порошенко в останні місяці призначив указом на довічну посаду.

Таким чином, фірма "ПрикарпатЗахідТранс", до складу акціонерів якої увійшли люди Медведчука, на підставі судового рішення, яке базувалося на завідомо неправдивому висновку експерта, безпідставно отримала у власність частину магістрального нафтопроводу "Самара – Західний напрямок",

– зауважив екснардеп.

Водночас він підкреслив, що саме ця труба, якою управляють соратники Медведчука, є головною магістраллю для поставок дизельного палива Роснафти. І здійснюють ці поставки структури, пов'язані з Медведчуком.

У СБУ уточнюють, що експертка, якій оголосили підозру, брала участь у злочинній схемі. Тобто сприяла в її реалізації.

А організаторами цієї схеми були посадовці вищезазначеної компанії "ПрикарпатЗахідТранс". Також було залучено українських і російських чиновників. Кінцевий бенефіціар схеми – Медведчук. Про це повідомляє РБК-Україна.

До речі Росія відновлює експорт бітуму, аби змусити Україну фінансувати бойовиків на Донбасі, – експерт

Що цьому передувало