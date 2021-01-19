Перед Водохрещем, 18 січня, на Донбасі зафіксували 1 порушення режиму вогню. Бойовики відкрили вогонь біля Богданівки.

Як минула доба на Донбасі

Окупанти стріляли з мінометів 82 калібру. Про це повідомили у штабі Операції об'єднаних сил.

До речі Відбулося засідання Тристоронньої контактної групи: про що вдалося домовитися

Про порушення вже повідомили представників ОБСЄ. На щастя, поранень та втрат серед українських захисників немає.

До речі, на Донбасі виконують завдання й інші сили оборони. Відтак за добу 18 січня, правоохоронці зафіксували 72 адмінпорушення. Підрозділи перевірили 4348 одиниць транспорту та 4056 людей.

Зверніть увагу! У 2020 році через обстріли бойовиків на Донбасі загинули щонайменше 50 військових. Крім того, 11 січня 2021 року біля Пісків від кулі снайпера загинув старший солдат Олег Андрієнко.

Яка ситуація на передовій вранці 19 січня

Наразі на Донбасі – тиша. Українські військові контролюють ситуацію в районі ООС.



Окуповані території Донбасу / Інфографіка 24 каналу