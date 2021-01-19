Перед Водохрещем бойовики гатили з мінометів біля Богданівки: що відомо
Перед Водохрещем, 18 січня, на Донбасі зафіксували 1 порушення режиму вогню. Бойовики відкрили вогонь біля Богданівки.
Як минула доба на Донбасі
Окупанти стріляли з мінометів 82 калібру. Про це повідомили у штабі Операції об'єднаних сил.
До речі Відбулося засідання Тристоронньої контактної групи: про що вдалося домовитися
Про порушення вже повідомили представників ОБСЄ. На щастя, поранень та втрат серед українських захисників немає.
До речі, на Донбасі виконують завдання й інші сили оборони. Відтак за добу 18 січня, правоохоронці зафіксували 72 адмінпорушення. Підрозділи перевірили 4348 одиниць транспорту та 4056 людей.
Яка ситуація на передовій вранці 19 січня
Наразі на Донбасі – тиша. Українські військові контролюють ситуацію в районі ООС.
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