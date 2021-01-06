Перед Різдвом бойовики на Донбасі тричі обстріляли українські позиції
Окупанти на Донбасі перед Різдвом, 6 січня тричі порушили перемир'я. Бойовики стріляли з гранатометів, кулеметів та мінометів.
Інформацію про обстріли бойовиків вже передали представникам ОБСЄ. Про це повідомили у штабі Операції об'єднаних сил.
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Де зафіксували порушення
- Біля Водяного, що на Приазов’ї, російські найманці відкривали вогонь з мінометів 120 калібру, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та великокаліберного кулемета.
- Неподалік Опитного бойовики здійснили кілька неприцільних пострілів з автоматичного станкового гранатомета.
На щастя, втрат та поранень серед українських захисників немає.
Зауважимо, у районі ООС 6 січня сапери ДСНС розмінували більше 4 гектарів території. Крім того, вони передали на знищення 92 вибухонебезпечних предмети.
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