Окупанти на Донбасі перед Різдвом, 6 січня тричі порушили перемир'я. Бойовики стріляли з гранатометів, кулеметів та мінометів.

Інформацію про обстріли бойовиків вже передали представникам ОБСЄ. Про це повідомили у штабі Операції об'єднаних сил.

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Де зафіксували порушення

Біля Водяного, що на Приазов’ї, російські найманці відкривали вогонь з мінометів 120 калібру, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та великокаліберного кулемета.

Неподалік Опитного бойовики здійснили кілька неприцільних пострілів з автоматичного станкового гранатомета.

На щастя, втрат та поранень серед українських захисників немає.

Зауважимо, у районі ООС 6 січня сапери ДСНС розмінували більше 4 гектарів території. Крім того, вони передали на знищення 92 вибухонебезпечних предмети.

Зверніть увагу! Режим припинення вогню діє на Донбасі з липня. Проте бойовики його регулярно порушують. Зокрема, кілька українських воїнів загинули під час цього перемир'я. Детальніше – читайте тут.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу