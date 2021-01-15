Енергетичні підприємства здатні забезпечити стабільне енерго- та теплозабезпечення українських споживачів, насамперед населення. У Раді національної безпеки й оборони запевняють, що перебоїв зі світлом під час морозів не буде.

Чи не зникатиме світло у дні найсильніших морозів

Апарат РНБО моніторить стан забезпечення безперебійної роботи енергетичних підприємств у зв'язку з погіршенням погоди. Про це йшлося на міжвідомчій нараді, яку провів секретар Ради нацбезпеки Олексій Данілов.

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Відповідні листи 11 січня надіслали на ім'я прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та головам облдержадміністрацій.

Секретар РНБО також наголосив на необхідності посилення контролю за роботою об'єктів критичної інфраструктури у зимовий період. Представники міністерств і відомств поінформували про поточний стан справ у енергетичній сфері.

Йшлося про те, що підприємства енергетики здатні забезпечити стабільне енерго- та теплозабезпечення населення. Тому проблем зі світлом у дні найбільших морозів не мало б виникати.

Крім того, обговорили низку проблем галузі. Зокрема, тих, які стосуються постачання вугілля на ТЕС у кількості, необхідній для забезпечення резерву належного рівня. Його має бути достатньо для пікового навантаження через різке зниження температури.

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