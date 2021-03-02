Пентагон хоче побачити низку змін в Україні: після цього готові виділити гроші – Голос Америки

Пентагон оголосив про новий пакет допомоги Україні на суму 125 мільйонів доларів. Однак це лише частина обіцяного – решту нададуть лише після певних зобов'язань з боку України.

Джерело: "Голос Америки" на 24 каналі

У Пентагоні пояснили, що на 2021 рік Конгрес виділив 275 мільйонів доларів військової допомоги для України. Однак віддати одразу усю суму там не планують.

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Решту – 150 мільйонів доларів – США будуть готові надати після того, як Київ продемонструє рішучі зміни в оборонному секторі. Якщо Державний департамент підтвердить, що Україна здійснила прогрес у цій сфері – грошима таки поділяться.

Нові санкції щодо Росії

Через ув'язнення опозиціонера Олексія Навального Євросоюз наклав нові санкції щодо Росії. Ще однією причиною такого рішення було насилля проти мирних протестувальників. Тепер деяким росіянам заборонено в'їжджати до ЄС, а їхні активи будуть замороженими.

Шарль Мішель в Україні

Президент Європейської Ради Шарль Мішель прибув з 2-денним візитом в Україну. Він запевнив, що Росія – частина конфлікту в Україні, а не посередник. Також додав, що українці заслуговують таку судову систему, яка поважає та реалізує верховенство права. Вона повинна бути відповідальною та незалежною від корисливих інтересів.

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