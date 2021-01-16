Для 2,3 мільйона українських пенсіонерів з 1 січня зросли пенсії. Мовиться про пенсіонерів віком від 65 років зі значним страховим стажем.

Про підвищення пенсій повідомило Міністерство соціальної політики. Відповідний допис з’явився на фейсбук-сторінці відомства.

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Для яких категорій пенсіонерів зросли пенсії

Для пенсіонерів старших за 65 років, у яких є наявним страховий стаж:

у чоловіків – 35 років,

у жінок – 30 років.

Яким буде мінімальний розмір пенсії для таких пенсіонерів

40% від мінімальної зарплати у 6 тисяч гривень або 2 400 гривень. Тобто у середньому зросли на 295 гривень.

Що зумовило підвищення мінімальної пенсії

Збільшення мінімальної заробітної плати з 5 тисяч гривень до 6 тисяч гривень.

До речі Дефіцит Пенсійного фонду склав понад 13 мільярдів гривень: подробиці

Згідно з Держбюджетом, у 2021 році мінімальну пенсію піднімуть:

до 1 854 гривень – з 1 липня,

до 1 934 гривень – з 1 грудня.

Наразі мінімальна пенсія становить 1 769 гривень. Щоправда, за останньою інформацією, вже у березні уряд планує почати індексацію пенсій. Однак наразі невідомо, на скільки відсотків її підвищать.