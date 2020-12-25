"Укрпошта" продовжить дію чинного договору щодо доставки пенсій. Відтак у січні та лютому 2021 року гроші надходитимуть людям за тарифами 2020 року.

Крім цього, компанія продовжить обговорення нових тарифів на наступний рік. Про мовиться на офіційному сайті "Укрпошти".

Увага Виплатили пенсії на день раніше: "Укрпошту" оштрафували на 1,5 мільйона гривень

Таку пропозицію національного поштового оператора прийняв Пенсійний фонд України. Зараз її опрацьовують у профільних міністерствах, а компанія очікує на їхні рішення.

Що це означає

На сайті компанії зазначають, що завдяки такому кроку пенсіонерам протягом двох перших місяців 2021 року пенсії виплатять та доставлять за звичним графіком. Таке рішення дозволить Пенсійному фонду, Міністерству фінансів та Міністерство соцполітики виробити системне рішення щодо тарифів на виплату та доставку пенсій, яке вже запропонувала "Укрпошта".

У компанії сподіваються, що укладаючи додаткову угоду, Пенсійний фонд дозволить пенсіонерам на час карантину дистанційно переходити на обслуговування до "Укрпошти" із банків, особливо в тих населених пунктах, де закривають відділення, а електронний підпис там не працює,

– йдеться у повідомленні.

Вигода для пенсіонерів

"Укрпошта" вимагє у ПФУ захистити здоров'я громадян та не наражати на небезпеку літніх людей – одну із груп ризику під час пандемії.

"Пенсіонери не повинні приїжджати особисто, аби документально оформити перехід із банку в "Укрпошту", для цього має бути достатньо надіслати необхідні документи поштою", – пише поштовий оператор.