Пенсія може зрости до 7 тисяч гривень: Лазебна назвала умову

В Офісі Президента обговорили розвиток соціальної політики. Зайшла тема зокрема про накопичувальну пенсію, реформування сфери соціального страхування і дефіцит Пенсійного фонду.

Міністрка соціальної політики Марина Лазебна заявила, що при введені в дію накопичувальної системи, виплати значно зростуть. Так, пенсії збільшаться у півтора – три рази, а дефіцит фонду скоротиться.

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Накопичувальна система пенсій

Міністрка соціальної політики Марина Лазебна зазначила, що потрібно змінити філософію у підході до формування забезпечення. Йдеться про так звану накопичувальну систему: не лише держава забезпечує людину, а й людина сама собі збирає пенсію.

Середня пенсія зросте з 3 500 до 7 000 гривень. Пенсійні кошти, накопичені за трудове життя, переходитимуть у спадщину,

– сказала Марина Лазебна.

Як розповіли в Офісі Президента, міністрка розробила систему, за якою не зростатиме дефіцит Пенсійного фонду, а за попередніми розрахунками, пенсії можна буде збільшити у 1,5 – 3 рази. У свою чергу президент наголосив, що Україна має стати країною, де зручно жити всім. Для цього зокрема варто більше мотивувати до офіційного працевлаштування.

Старше покоління має бути забезпечене гідними пенсіями. Ми маємо допомагати малозабезпеченим і соціально, і мотивувати до офіційного працевлаштування,

– наголосив Зеленський.

Розмір пенсії в Україні