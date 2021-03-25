Пенсіонерка випала з вікна коронавірусного шпиталю в Луцьку: фото

Джерело:Волинські новини
У Луцьку зранку 25 березня з вікна коронавірусного шпиталю випала пацієнтка. Від отриманих травм жінка померла на місці. Припускають, що це могло бути самогубство.
Загиблій жительці Луцька був 81 рік. Вона випала з вікна 4 поверху.
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Лікарня, де трапився інцидент / Фото Волинські новини
Зігнутий після падіння тіла дах / Фото інформагентство Волинські новини
Заступник директора лікарні Андрій Смольянінов припустив, що загибель жінки могла бути самогубством. Він це аргументував тим, що хворі на коронавірус часто є емоційно нестабільними.Зверніть увагу! 16 березня з вікна 6 поверху вистрибнула пацієнтка київської лікарні. Припускають, що жінка лікувалась від коронавірусу, оскільки цей медичний заклад є опорним у лікуванні COVID-19.