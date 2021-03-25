У Луцьку зранку 25 березня з вікна коронавірусного шпиталю випала пацієнтка. Від отриманих травм жінка померла на місці. Припускають, що це могло бути самогубство.

Загиблій жительці Луцька був 81 рік. Вона випала з вікна 4 поверху. До теми Штучний інтелект навчився передбачати самогубства

Лікарня, де трапився інцидент / Фото Волинські новини Інші деталі трагедії На місці працювали слідчі, які припустили, що це був нещасний випадок.

Наразі тіло направили на експертизу.

Від падіння прогнувся залізний дах над вікном цокольного поверху.

Зігнутий після падіння тіла дах / Фото інформагентство Волинські новини Заступник директора лікарні Андрій Смольянінов припустив, що загибель жінки могла бути самогубством. Він це аргументував тим, що хворі на коронавірус часто є емоційно нестабільними. Зверніть увагу! 16 березня з вікна 6 поверху вистрибнула пацієнтка київської лікарні. Припускають, що жінка лікувалась від коронавірусу, оскільки цей медичний заклад є опорним у лікуванні COVID-19.