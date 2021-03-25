Пенсіонерка випала з вікна коронавірусного шпиталю в Луцьку: фото
У Луцьку зранку 25 березня з вікна коронавірусного шпиталю випала пацієнтка. Від отриманих травм жінка померла на місці. Припускають, що це могло бути самогубство.
Джерело:Волинські новини
Загиблій жительці Луцька був 81 рік. Вона випала з вікна 4 поверху.
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Лікарня, де трапився інцидент / Фото Волинські новини
Інші деталі трагедії
- На місці працювали слідчі, які припустили, що це був нещасний випадок.
- Наразі тіло направили на експертизу.
- Від падіння прогнувся залізний дах над вікном цокольного поверху.
Зігнутий після падіння тіла дах / Фото інформагентство Волинські новини
Заступник директора лікарні Андрій Смольянінов припустив, що загибель жінки могла бути самогубством. Він це аргументував тим, що хворі на коронавірус часто є емоційно нестабільними.
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