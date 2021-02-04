"Такі програми дивилися": пенсіонерка розплакалася в ефірі через закриття каналів Медведчука

Пенсіонерка з Херсона емоційно відреагувала на блокування каналів Медведчука. Жінка на ім'я Таміла в ефірі одного з українських телеканалів розплакалася через закриття ZIK, "112 Україна" та Newsone.

Джерело: 24 канал

Жінка крізь сльози запитала у ведучих, чому ці телеканали вимкнули. Адже тепер пенсіонерам ввечері не буде що дивитися.

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Пенсіонерка розплакалась через санкції проти каналів Медведчука

Таміла з Херсона назвала таке рішення свавіллям. І попросила ведучих якось допомогти в цій ситуацій.

"Допоможіть якось, що це за беззаконня. Хіба так можна вчиняти з людьми. Як так, ні з сього ні з того закрити канали", – поскаржилася жінка.

За її словами, уряд повинен знати, після закриття каналів в Україні настане "другий Майдан". Вона також пригадала так звані тарифні протести.

Такі програми дивилися. Виступала опозиція, і представники "слуг народу" були. Кожен висловлював свою позицію,

– розповіла пенсіонерка.

На телеканалі жінку спробували заспокоїти. Один з ведучих зауважив, що на цьому життя не закінчується. Втім Таміла відповіла, що хоч це й справді так, але на нервову систему ситуація дуже діє.

Цікаво, що ведуча назвала блокування цих каналів безпрецедентним випадком. Вона підтримала обурення глядачки і заявила, що такого не було за жодного президента.

Жінка розплакалась через блокування каналів Медведчука: відео

Рада нацбезпеки та оборони 2 лютого ввела санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. Санкцій діятимуть протягом 5 років.

Козаку належать такі телеканали, як NewsOne, "112 Україна" та ZIK. Вони наразі припинили мовлення. Також санкції стосуються низки регіональних мовників під брендами його каналів.

Міністерство культури та інформаційної політики найближчим часом планує звернутися до компанії YouTube, аби та закрила сторінки цих телеканалів.



Санкції РНБО проти Козака / Інфографіка 24 каналу