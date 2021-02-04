"Такі програми дивилися": пенсіонерка розплакалася в ефірі через закриття каналів Медведчука
Пенсіонерка з Херсона емоційно відреагувала на блокування каналів Медведчука. Жінка на ім'я Таміла в ефірі одного з українських телеканалів розплакалася через закриття ZIK, "112 Україна" та Newsone.
Джерело: 24 канал
Жінка крізь сльози запитала у ведучих, чому ці телеканали вимкнули. Адже тепер пенсіонерам ввечері не буде що дивитися.
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Пенсіонерка розплакалась через санкції проти каналів Медведчука
Таміла з Херсона назвала таке рішення свавіллям. І попросила ведучих якось допомогти в цій ситуацій.
"Допоможіть якось, що це за беззаконня. Хіба так можна вчиняти з людьми. Як так, ні з сього ні з того закрити канали", – поскаржилася жінка.
За її словами, уряд повинен знати, після закриття каналів в Україні настане "другий Майдан". Вона також пригадала так звані тарифні протести.
Такі програми дивилися. Виступала опозиція, і представники "слуг народу" були. Кожен висловлював свою позицію,
– розповіла пенсіонерка.
На телеканалі жінку спробували заспокоїти. Один з ведучих зауважив, що на цьому життя не закінчується. Втім Таміла відповіла, що хоч це й справді так, але на нервову систему ситуація дуже діє.
Цікаво, що ведуча назвала блокування цих каналів безпрецедентним випадком. Вона підтримала обурення глядачки і заявила, що такого не було за жодного президента.
Жінка розплакалась через блокування каналів Медведчука: відео
ZIK, "112 Україна" та Newsone заблокували: що відомо
- Рада нацбезпеки та оборони 2 лютого ввела санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. Санкцій діятимуть протягом 5 років.
- Козаку належать такі телеканали, як NewsOne, "112 Україна" та ZIK. Вони наразі припинили мовлення. Також санкції стосуються низки регіональних мовників під брендами його каналів.
- Міністерство культури та інформаційної політики найближчим часом планує звернутися до компанії YouTube, аби та закрила сторінки цих телеканалів.
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