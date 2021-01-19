"Прихильники" Дубінського протестували під посольством США: нардеп каже про провокацію – фото
Під посольством США у Києві 19 січня невідомі влаштували мітинг на підтримку народного депутата від "Слуги народу" Олександра Дубінського. Сам нардеп запевняє, що не причетний до цього і вимагає зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.
На вулиці столиці за честь Дубінського вийшли боротися пенсіонери. Вони вимагали зняти зі "слуги народу" американські санкції. Про це повідомляє телеграм-канал "Картковий офіс".
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Що відомо про проплачений мітинг на захист Дубінського
Мітингувальники скандували: "Припиніть санкції проти Дубінського!". Також в руках люди тримали плакати з написами: "США, не чИпайте Дубінського" та "Руки геть від Дубінського".
Пенсіонери вимагають зняти санкції з Дубінського / Фото з телеграм-каналу "Картковий офіс".
Небайдужим громадянам, які пильно стежили за акцією, пізніше вдалось зафіксувати, як горе-мітингувальникам у найближчому сквері роздавали по 200 гривень гонорару.
Дубінський влаштував справжню істерику
Сам Дубінський відхрестився від своєї групи підтримки. Він заявив, що мітинг під американським посольством – це ще одна провокація проти нього.
Нардеп вимагає від правоохоронних органів знайти організаторів та учасників пікету. Окрім цього, Дубінський наполіг на терміновій зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.
"Я не виключаю, що до цієї провокації має відношення частина оточення глави держави, яка працює проти інтересів президента та України", – підсумував Дубінський на своїй сторінці у фейсбуці.
Санкції проти Дубінського: коротко
- 11 січня 2021 року Міністерство фінансів США внесло народного депутата України від "Слуги народу" Олександра Дубінського та 6 українських громадян до переліку осіб і компаній, звинувачених у втручанні в американські вибори. Цих осіб підозрюють у роботі на Росію.
- У "Слузі народу" заявили, що поки у фракції не обговорювали санкції проти Дубінського. Але зазначили, що кроки та висловлювання нардепа часто не збігалися з позицією політсили.
- Радник Єрмака Михайло Подоляк заявив, що Президент України Володимир Зеленський не реагуватиме на запровадження американських санкцій проти Дубінського.
- Серед чинних українських можновладців Дубінський став першим, проти кого було введено санкції Сполучених Штатів.
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