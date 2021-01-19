Під посольством США у Києві 19 січня невідомі влаштували мітинг на підтримку народного депутата від "Слуги народу" Олександра Дубінського. Сам нардеп запевняє, що не причетний до цього і вимагає зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

На вулиці столиці за честь Дубінського вийшли боротися пенсіонери. Вони вимагали зняти зі "слуги народу" американські санкції. Про це повідомляє телеграм-канал "Картковий офіс".

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Що відомо про проплачений мітинг на захист Дубінського

Мітингувальники скандували: "Припиніть санкції проти Дубінського!". Також в руках люди тримали плакати з написами: "США, не чИпайте Дубінського" та "Руки геть від Дубінського".



Пенсіонери вимагають зняти санкції з Дубінського / Фото з телеграм-каналу "Картковий офіс".

Небайдужим громадянам, які пильно стежили за акцією, пізніше вдалось зафіксувати, як горе-мітингувальникам у найближчому сквері роздавали по 200 гривень гонорару.

Дубінський влаштував справжню істерику

Сам Дубінський відхрестився від своєї групи підтримки. Він заявив, що мітинг під американським посольством – це ще одна провокація проти нього.

Нардеп вимагає від правоохоронних органів знайти організаторів та учасників пікету. Окрім цього, Дубінський наполіг на терміновій зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

"Я не виключаю, що до цієї провокації має відношення частина оточення глави держави, яка працює проти інтересів президента та України", – підсумував Дубінський на своїй сторінці у фейсбуці.

Санкції проти Дубінського: коротко