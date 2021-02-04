Печерський райсуд зняв арешт з найбільшого активу банку "Аркада": деталі
Печерський райсуд Києва ухвалою від 1 лютого зняв арешт з головного офісу банку "Аркада" на вулиці Ольгинській у столиці. А також – із земельної ділянки під ним.
Джерело: Finbalance
Арешт наклали за клопотанням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в рамках забезпечення позову Фонду до "Будеволюція", Олега Неліна, Тараса Бурдейного щодо оскарження низки вчинених ними правочинів. Вони призвели до виведення з власності банку "Аркада" його головного офісу. Про це мовиться в ухвалі суду.
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Клопотання не задовольнили
Печерський райсуд міста Києва у січні 2021 року відмовився задовольнити клопотання ліквідатора банку "Аркада" про:
- забезпечення позову до Неліна;
- накладення арешту на головний офіс банку "Аркада" і земельну ділянку під ним.
Про що мовиться у позові
У позові представник фонду попросив суд застосувати "наслідки нікчемності правочину" шляхом:
► скасування реєстрації права власності;
► припинення визнання права власності на нерухоме майно.
Київський забудовник "Будеволюція", який пов'язаний з "Аркадою" 10 вересня 2019 року отримав позику в розмірі 260 мільйонів гривень від Олега Неліна. На забезпечення кредиту банк "Аркада" передав власний офіс і земельну ділянку під ним.
Несвоєчасне обслуговування боргу забудовником дозволило кредитору переоформити на себе право власності на будівлю та землю. Капітал банку впав нижче від нормативного рівня, і НБУ був змушений закрити його.
Накладання арешту на "Аркаду": коротко
- Печерський суд 19 серпня 2020 року наклав арешт на головний офіс банку "Аркада" у Києві.
- В січні 2021 року до суду надійшло клопотання щодо скасування заходів забезпечення позову, яке суд задовольнив.
- Водночас кредитори виставили збанкрутілому банку вимоги на 621 мільйон гривень. Перспектива їхнього задоволення фактично залежить від того, чи вдасться банку повернути собі цю будівлю.
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