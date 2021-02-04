Печерський райсуд Києва ухвалою від 1 лютого зняв арешт з головного офісу банку "Аркада" на вулиці Ольгинській у столиці. А також – із земельної ділянки під ним.

Джерело: Finbalance

Арешт наклали за клопотанням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в рамках забезпечення позову Фонду до "Будеволюція", Олега Неліна, Тараса Бурдейного щодо оскарження низки вчинених ними правочинів. Вони призвели до виведення з власності банку "Аркада" його головного офісу. Про це мовиться в ухвалі суду.

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Клопотання не задовольнили

Печерський райсуд міста Києва у січні 2021 року відмовився задовольнити клопотання ліквідатора банку "Аркада" про:

забезпечення позову до Неліна;

накладення арешту на головний офіс банку "Аркада" і земельну ділянку під ним.

Про що мовиться у позові

У позові представник фонду попросив суд застосувати "наслідки нікчемності правочину" шляхом:

► скасування реєстрації права власності;

► припинення визнання права власності на нерухоме майно.

Зазначимо! Станом на 1 липня 2020 року, за розміром загальних активів банк посідав 45 місце (1,9 мільярда гривень) серед 75 банків, які діяли в Україні.

Київський забудовник "Будеволюція", який пов'язаний з "Аркадою" 10 вересня 2019 року отримав позику в розмірі 260 мільйонів гривень від Олега Неліна. На забезпечення кредиту банк "Аркада" передав власний офіс і земельну ділянку під ним.

Несвоєчасне обслуговування боргу забудовником дозволило кредитору переоформити на себе право власності на будівлю та землю. Капітал банку впав нижче від нормативного рівня, і НБУ був змушений закрити його.

Накладання арешту на "Аркаду": коротко