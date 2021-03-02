Теплий березень після сніжного лютого в Україні несе очікувану небезпеку. Рятувальники наголошують: річки піднімуться і можуть підтопити угіддя.

Небезпека найбільше стосується рiчок басейну Прип'ятi та Межиріччя на Львівщині. Там очiкуються пiдйоми рiвнiв води на пів метра. Дізнайтеся Яким буде початок весни в Україні: прогноз погоди на перші дні березня Де чекати підвищення рівнів води 2 березня на початку Днiстровського водосховища на дiлянцi Рухотин – Жванець. Там очiкують скресання криги, льодоходу, при цьому можливе формування заторiв льоду з рiзким коливанням рiвнiв води. Втім, зазначають у ДСНС, без негативних наслiдкiв. 2 березня на дiлянцi річки Рата Волиця – Межирiччя на Львівщині. Тут очікується продовження пiдйому рiвнiв води на 0,3 – 0,8 метрів над рівнем води на 20 годину 28 лютого. Прогнозують подальші затоплення заплав та угiдь. Можливе затоплення окремих садиб та будинків у Червоноградському районi. Важливо: рiвень небезпеки помаранчевий. 2 – 3 березня на рiчках басейну Прип'ятi. Тут очiкується продовження пiдйомів рiвнiв води на 0,1 – 0,5 метрів над рiвнями на 8 годину 28 лютого. Можливий вихiд води на заплаву: в районi поста міста Дубровиця річки Горинь Рiвненської областi,

подальше затоплення заплавних територiй: в Ратнiвському, Любешiвському, Старовижiвському районах Волинської областi,

Зарiчнянському районi Рiвненської областi;

досягнення відміток затоплення присадибних дiлянок в прирiчкових селах Ратнiвського району Волинської областi Важливо: жовтий рiвень небезпеки.