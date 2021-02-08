Голові Окружного адмінсуду Києва Павлу Вовку знов не змогли обрати запобіжний захід. Попри те, що ВАКС дозволив примусовий привід Вовка, його так і не доставили в суд.

Прокурор у справі Олег Макар сказав, що привід не змогли застосувати. Причина цього максимальна проста – Павла Вовка не змогли знайти.

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Макар пояснив, що Павло Вовк був відсутній за всіма відомими адресами. Його не було ані вдома, ані на роботі. Сторона обвинувачення клопоче про повторний привід Вовка до суду.

Особа була обізнана про судове засідання, але без поважної причини не з'явилася до суду,

– сказав Макар.

Після цього суд пішов в нарадчу кімнату вирішувати, чи задовольняти повторний привід. Тим часом журналісти пішли самотужки шукати Павла Вовка, але на місці роботи станом на 13:00 його не було.

Зауважимо, що ВАКС на початку лютого дозволив примусовий привід глави Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка. Про це клопотали прокурори НАБУ. У Центрі протидії корупції наголосили, що Вовк, підозрюваний у створенні злочинної організації й захопленні влади, від осені 2020 року ігнорує засідання, прикриваючись суддівським імунітетом.

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У чому звинувачують Павла Вовка

НАБУ звинувачує керівництво Окружного адмінсуду Києва у численних порушеннях закону: спробі узурпувати судову владу в країні. У лютому Вовка навіть оголосили у розшук.

в країні. У лютому Вовка навіть оголосили у розшук. Антикорупціонери як докази правопорушень опублікували записи розмов суддів ОАСК. За версією слідства, Вовк очолив злочинну організацію , метою якої було захоплення влади.

, метою якої було захоплення влади. Цього хотіли досягти, встановивши контроль над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя та створивши штучні перешкоди у їхній роботі.

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