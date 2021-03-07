Вона відбувається у свідомості, – Павлов сказав, як перемогти у війні з Росією

Василь Павлов – український військовий історик, викладач та завідувач сектору воєнно-історичної політики Департаменту військової освіти. Також він – головний спеціаліст відділу аналізу Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача Збройних сил України.

Крім того, Павлов – очільник громадської організації "Центр мілітарної історії". В інтерв'ю він розповів про війну з Росією, жінок в армії та зовнішній вигляд збройних сил.

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Про жінок в армії

Чи вмієте ви стріляти?

Стріляти вмію з легкої зброї – пістолета Макарова, автомата Калашникова. Іншими зразками не володів, особистої зброї не маю.

Що думаєте про жінку в армії?

В часи Середньовіччя, в Новий час, під час Другої світової війни, в будь-якій країні за потреби – жінки завжди ставали поруч з чоловіками, коли відчували себе громадянами цієї держави.

Сарматські амазонки чи дружини українських гетьманів брали в руки зброю. Це підтвердження того, що в цьому суспільстві жінки мали рівноправне становище з чоловіками і могли самостійно відповідати за власну долю.

Жінки у ЗСУ – це громадяни України, які мають повне право виконувати обов'язки, які бажають взяти на себе. Вони повинні отримати ті самі права, які є у військовослужбовців-чоловіків.

Про те, як перемогти у війні з Росією

Як перемогти у війні з Росією?

Перемогу можна отримати тільки після того, коли зрозумієте усі висновки (війни – 24 канал). Зокрема ті, що війна відбувається одночасно в усіх вимірах людської діяльності: безпосередньо на полі бою, в економіці, в політиці, в культурі, в ідеології. Але найбільше вона відбувається у свідомості.



Василь Павлов: "Війна відбувається у свідомості" / Фото "Військового телебачення"

Тільки тоді, коли ми приділятимемо однакову або майже однакову увагу всім цим векторам, зможемо створити такі умови, коли і ЗСУ, і українське суспільство почнуть працювати на перемогу більш-менш синхронно.

Навіщо армія без війни?

Функція захисту інтересів громадян – є основною функцією держави. Поки існує держава – ця функція повинна виконуватись. Щойно держава починає уникати її, вона робить перший крок до припинення свого існування.

Як виграти інформаційну війну?

На мою думку, нам необхідно просто визнати, що певний етап інформаційної війни ми програли. На цьому треба зупинитись і перейти до нової інформаційної війни, яку ми повинні побудувати зі своїми ідеями і порядком денним.

Ми повинні активізувати ті питання, які цікаві нам та потрібні для нас. Я раджу формувати власний продукт, який в інформаційному полі можна було б назвати "наступальним інформаційним продуктом", який би ніс українські сенси і який буде спрямований на перемогу.

Як називати країну агресора?

Країну-агресора потрібно називати країною-агресором. Жодних інших варіантів вигадувати ми не можемо. Применшувальні або зневажливі варіанти щодо супротивника є дуже негативними. Коли ми починаємо зневажати супротивника, ми розслабляємось і наші рішення можуть бути хибними.

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Стосунки з країною агресором будуть такі, як були зі всіма країнами-агресорами в історії. Процес буде надзвичайно довгим і залежатиме від того:

яким стане російське і українське суспільства після завершення війни;

які сенси вкладатимуть в цей процес політичні еліти обох країн.

Якщо хтось не вірить у зміни – подивіться на історичні приклади між Україною та Польщею, Україною та Туреччиною. Певний період в нас не було найбільшого ворога, ніж турки. Але наразі вони поставляють нам все необхідне для боротьби з агресором, який певний час вважався нам ледь не найближчим "братом".

Про зовнішній вигляд ЗСУ

Блакитні берети допомогли десантникам вистояти?

Це хибна ситуація. Були морпіхи, які в чорних беретах зрадили Україні. Були десантники, які у блакитних беретах воювали проти України.

Ми не можемо сказати, що українські десантники в українських беретах воювали за берет.

Те, що на той момент це був їхній однострій і на цьому базувалась їхня ідентичність – це так. Але наразі їхня ідентичність базується на зовсім інших символах.



Історик заявив, що зовнішній вигляд ЗСУ треба змінювати / Фото "Війського телебачення"

Чи треба змінювати зовнішній вигляд ЗСУ під час війни в надзвичайно складні моменти? Так, треба. Це підтверджує досвід будь-яких країн, які воюють.

Упродовж історії ребрендинг збройних сил відбувався неодноразово – в найскладніші моменти історії цих держав. Так само в українську військову ідентичність нові символи "вливаються" досить швидко.

Про найменування бригад ЗСУ

Не забувайте, що у 2021 році від зміни берета десанта буде 4 роки, а від зміни берету морських піхотинців буде 3 роки. Це занадто мало для того, щоб сформувати традицію, але це дуже багато, щоб наповнити ці сенси символами.

Що скажете про почесні найменування бригад ЗСУ?

ЗСУ повинні ідентифікувати себе з людьми, які воювали за Україну, за українську державність в тому розумінні, в якому вона була в різні часи

Ми повинні чітко розуміти, що боротьба за Україну тривала завжди. І боротьба за Україну триватиме ще довго.

Ми повинні показати теперішнім військовослужбовцям, що одночасно вшановуємо і героїв давніх, і героїв сучасних. Бо якщо ми не пам'ятатимемо минулих вояків, то ми також рано чи пізно забудемо тих, хто воює зараз. В цьому і є головна філософія.

Про Українську повстанську армію

УПА терористи чи ні?

У своїй боротьбі Українська повстанська армія ніколи не використовувала терористичні методи боротьби. УПА ніколи не боролася проти жодного народу.



"УПА не є терористами", – Павлов / Фото "Військового телебачення"

Навпаки, починаючи від 1943 року, воювала під гаслом "Воля народам – воля людині". Вояки УПА – це воїни, які у надзвичайно складних умовах боролися за незалежність України всіма можливими, іноді не зовсім цивілізованими засобами.

Про історію України

Русь Київська чи Русь Україна?

Русь Україна. Термін "Київська Русь" з'явився у XIX столітті в російській кабінетній історіографії. Це зробили для того, щоб пояснити тяглість історії: перехід державного центру від Києва до Володимира, від Володимира – до Москви.

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Це зробили для того, щоб сформувати тяглість московської державності. Наразі люди, які хочуть і користуються терміном "Київська Русь", продовжують тягнути московський наратив.

Чому вчить історія?

Історія вчить тому, що вона нічого не вчить. Українська держава, український народ жодних уроків зі своєї історії не виносить.