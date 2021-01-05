Понівечене тіло мешканця Павлограду Дніпропетровської області Олександра Журавльова знайшли у місцевому парку 3 січня. Напередодні чоловік казав родичам, що його життя може бути в небезпеці.

Про жахливе вбивство молодого чоловіка повідомили у поліції Павлограда. За даними місцевого видання "Перший Павлоградський", Журавльов помер після того, як у нього в роті вибухнула петарда.

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Перед вбивством чоловіка могли катувати.

Хотів виїхати з міста та попереджав про погрози

За словами керівника громадської організації "Характерник" Юрія Марченка, незадовго до смерті 26-річний чоловік розповів тітці про те, що його намагаються вистежити. Для того, щоб уникнути розправи, Журавльов збирався поїхати з Павлограда.



Чоловік загинув від вибуху петарди в роті / Фото з фейсбуку Юрія Марченка

Також він придумав кодове слово на випадок потрапляння до біди.

Без статті про вбивство

Чоловіка знайшли під одним з дерев зі спущеними штанами, синцями на руках та розірваними ранами голови.

За фактом вбивства відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене з метою залякування потерпілого.

Тітка загиблого стверджує, що поліціянти намагалися перешкоджати родичам загиблого та не визнавали їх потерпілою стороною.



Перед смертю Олександра Журавльова катували / Фото з фейсбуку Юрія Марченка