У роті підірвали петарду: у Павлограді в міському парку вбили 26-річного чоловіка – фото 18+
Понівечене тіло мешканця Павлограду Дніпропетровської області Олександра Журавльова знайшли у місцевому парку 3 січня. Напередодні чоловік казав родичам, що його життя може бути в небезпеці.
Про жахливе вбивство молодого чоловіка повідомили у поліції Павлограда. За даними місцевого видання "Перший Павлоградський", Журавльов помер після того, як у нього в роті вибухнула петарда.
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Хотів виїхати з міста та попереджав про погрози
За словами керівника громадської організації "Характерник" Юрія Марченка, незадовго до смерті 26-річний чоловік розповів тітці про те, що його намагаються вистежити. Для того, щоб уникнути розправи, Журавльов збирався поїхати з Павлограда.
Чоловік загинув від вибуху петарди в роті / Фото з фейсбуку Юрія Марченка
Також він придумав кодове слово на випадок потрапляння до біди.
Без статті про вбивство
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Чоловіка знайшли під одним з дерев зі спущеними штанами, синцями на руках та розірваними ранами голови.
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За фактом вбивства відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене з метою залякування потерпілого.
- Тітка загиблого стверджує, що поліціянти намагалися перешкоджати родичам загиблого та не визнавали їх потерпілою стороною.
Перед смертю Олександра Журавльова катували / Фото з фейсбуку Юрія Марченка
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