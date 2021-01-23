У місті Павлоград, що на Дніпропетровщині, 23 січня спалахнула пожежа у гуртожитку. За попередньою інформацією, там живуть кілька сотень людей. Внаслідок займання постраждали 3 людини.

Пожежа сталася в гуртожитку по вулиці Заводський, 28. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

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Головне про пожежу у Павлограді

Займання сталося 23 січня приблизно о 9:00 в одній з кімнат гуртожитку, розташованій на третьому поверсі 5-поверхової будівлі. Через сильне задимлення, вогнеборці одразу почали виводити мешканців гуртожитку. Деяких людей евакуйовували через вікна.

Пожежу локалізували о 09:16 та повністю ліквідували о 09:38. До гасіння займання залучили 20 людей особового складу та 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Що відомо про постраждалих

Внаслідок пожежі постраждали 3 людини. Медичними працівниками їх госпіталізовано до Павлоградської лікарні інтенсивного лікування.

Швидка допомога відвезла 3 погорільців до Павлоградської лікарні інтенсивного лікування.

У Павлограді спалахнула пожежа у гуртожитку / Фото Павлоград.dp

Попередні причини пожежі

За попередньою інформацією ЗМІ, загорілася нежитлова квартира, в якій мешканці зберігали непотрібні речі. Дитина гралася з сірниками, що і призвело до пожежі. Ця кімната вигоріла повністю, інші постраждали від води під час гасіння.

Тепер будівля на кілька днів залишиться без електрики. Соціальні служби планували розселити мешканців квартир, які постраждали від води, але вони відмовилися від допомоги.