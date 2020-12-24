Національне антикорупційне бюро вручило повідомлення про виклик на допит голові ОАСК Павла Вовка. Суддя оголошений у розшук, але детективи Бюро зустріли його й особисто вручили повідомлення.

НАБУ й САП очікують Павла Вовка на наступному засіданні Антикорупційного суду 5 січня 2021. Про це повідомило Національне антикорупційне бюро.

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Цікаво, що вручення повістки відбулося 23 грудня, коли суддя був на святкуванні. Павло Вовк прийшов на свято до колишнього народного депутата.

На цьому ж святкуванні також були судді Конституційного Суду, зокрема очільник Олександр Тупицький. Вони в справі про можливу спробу захоплення державної влади проходять як свідки.

Як пояснили в НАБУ, за таких обставин Вовку вручали виклик на допит через те, що він вже понад 3 місяці ігнорує обов'язок з'явитися до слідчого судді як підозрюваний.

Ще з жовтня 2020 року в Антикорупційному суді є клопотання про обрання запобіжного заходу. Та судове засідання досі не відбулося, бо Павло Вовк не з'являється на засідання.

Крім того, НАБУ показало й відео моменту, коли Павлу Вовку вручали повістку. Він викинув її з автомобіля й втік від детектива.

Павло Вовк втік від детективів НАБУ: дивіться відео

Коротко про справу Павла Вовка: