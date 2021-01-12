Почесний патріарх Філарет знову звинуватив ЛГБТ-спільноту в появі коронавірусу. На його думку, COVID-19 – це Божа кара за одностатеві шлюби.

Він впевнений, що коронавірус страшний тільки для тих людей, які не вірять в Бога. Про це священнослужитель заявив у ефірі одного з українських телеканалів, передає 24 канал.

Читайте також Філарет перехворів на COVID-19, але думку не змінив: у всьому винні корупціонери й геї

Коронавірус є попущенням Божим – це кара не лише за одностатеві шлюбі, а й за те, що християни не живуть по-християнськи,

– сказав Філарет.

Патріарх також розповів, що виступає проти закриття храмів на період пандемії. Люди навпаки повинні молитися Богові, щоб він зупинив розповсюдження хвороби.

"Богослужіння звершуєм і будемо звершувати. Не перестанемо молитися до Бога, щоб припинив цю біду", – сказав він.

За словами Філарета, Церква продовжує богослужіння, дотримуючись всіх рекомендацій МОЗ.

Філарет і коронавірус: коротко