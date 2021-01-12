Божа кара за одностатеві шлюби: Філарет знову відзначився заявою про COVID-19
Почесний патріарх Філарет знову звинуватив ЛГБТ-спільноту в появі коронавірусу. На його думку, COVID-19 – це Божа кара за одностатеві шлюби.
Він впевнений, що коронавірус страшний тільки для тих людей, які не вірять в Бога. Про це священнослужитель заявив у ефірі одного з українських телеканалів, передає 24 канал.
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Коронавірус є попущенням Божим – це кара не лише за одностатеві шлюбі, а й за те, що християни не живуть по-християнськи,
– сказав Філарет.
Патріарх також розповів, що виступає проти закриття храмів на період пандемії. Люди навпаки повинні молитися Богові, щоб він зупинив розповсюдження хвороби.
"Богослужіння звершуєм і будемо звершувати. Не перестанемо молитися до Бога, щоб припинив цю біду", – сказав він.
За словами Філарета, Церква продовжує богослужіння, дотримуючись всіх рекомендацій МОЗ.
Філарет і коронавірус: коротко
- На початку пандемії, у березні, Філарет зробив скандальну заяву про COVID-19. Він назвав причиною виникнення хвороби "одностатеві шлюби".
- Згодом, 91-річний Філарет сам перехворів коронавірусом. Про інфікування патріарха стало відомо 4 вересня. Його одразу відправили до лікарні, де у нього діагностували запалення легень.
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