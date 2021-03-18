Пастка не тільки для України, а й для всієї Європи, – Зеленський про "Північний потік-2"

Джерело:24 канал
Володимир Зеленський заявив, що російський газопровід "Північний потік-2" є пасткою не лише для України, а й для всієї Європи. Він також подякував президенту Литви Ґітанасу Науседі за підтримку.
Як зазначив Зеленський під час спільного брифінгу з Науседою, Литва допомагає перешкоджати реалізації "Північного потоку-2". За словами глави держави, ключовим завданням є також синхронізація енергосистем України з Європою впродовж наступних 3 років.
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Президент зауважив, що Литва усіма своїми можливими інструментами протидіє російському газопроводу.
"Північний потік-2" є пасткою не тільки для України, а й для країн всієї Європи,
– наголосив президент.
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Виступ Зеленського та президента Литви Науседи: дивіться відео