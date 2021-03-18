Пастка не тільки для України, а й для всієї Європи, – Зеленський про "Північний потік-2"
Володимир Зеленський заявив, що російський газопровід "Північний потік-2" є пасткою не лише для України, а й для всієї Європи. Він також подякував президенту Литви Ґітанасу Науседі за підтримку.
Джерело:24 канал
Як зазначив Зеленський під час спільного брифінгу з Науседою, Литва допомагає перешкоджати реалізації "Північного потоку-2". За словами глави держави, ключовим завданням є також синхронізація енергосистем України з Європою впродовж наступних 3 років.
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Президент зауважив, що Литва усіма своїми можливими інструментами протидіє російському газопроводу.
"Північний потік-2" є пасткою не тільки для України, а й для країн всієї Європи,
– наголосив президент.
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Будівництво "Північного потоку-2": коротко
- Проєкт російської компанії "Газпром" передбачає будівництво трубопроводу, через який мають транспортувати природний газ з Росії у Європу. Однак в обхід України.
- Росія відновила будівництво "Північного потоку-2" у грудні 2020 року.
- Сенат США 1 січня 2021 року подолав вето Дональда Трампа на проєкт оборонного бюджету на 2021 рік. Він передбачає положення про посилення санкцій проти російських трубопровідних проєктів "Північний потік-2" і "Турецький потік".
- Росія має намір завершити будівництво "Північного потоку – 2" до вересня 2021 року. Однак раніше російська влада планувала це зробити до кінця квітня.
Виступ Зеленського та президента Литви Науседи: дивіться відео
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