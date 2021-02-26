Примусова паспортизація: заступнику голови "міграційної служби "ДНР" повідомили про підозру

Заступнику керівника так званої "Міграційної служби МВС "ДНР" заочно повідомили про підозру. Йому інкримінують примусову паспортизацію людей.
Таким чином, вищевказаний поплічник окупантів посягнув на територіальну цілісність і недоторканість України. Також він порушив закони та звичаї війни.
До теми Росія планує до 2025 року видати всім на Донбасі паспорти окупантів, – Гармаш
Деталі справи
- За даними досудового розслідування, з 2016 року посадовець псевдоміністерства сприяв реалізації політики бойовиків щодо масової паспортизації. Мовиться про так звані "паспорти громадянина "ДНР".
- Зокрема, отримувати такий документ змушеними були працівники гуманітарної, медичної та соціальної сфер, а також пенсіонери.
- У разі відмови їм загрожує звільнення з роботи та позбавлення можливості оформити пенсійні виплати.
- Якщо провину чиновника доведе суд, йому загрожує позбавлення волі терміном 8 до 12 років. Також у нього можуть конфісувати майно.
Зауважимо!
- Досудове розслідування здійснює Головне управління СБУ в Донецькій і Луганській областях.
За даними правозахисних організацій, на тимчасово окупованій території Донеччини вже видано майже 700 тисяч таких паспортів. Хоча ще місяць тому
мовилося про 600 тисяч
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Росія роздає паспорти українцям на окупованих територіях: головне
- 17 червня 2020 року набув чинності закон, який спростив отримання громадянства для українців і білорусів. Путін підписав його 19 березня.
- У травні 2019 року Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського паспорта для українців з окупованого Криму та Донбасу.
- Україна та світова спільнота не визнає паспорти Росії, які отримують жителі окупованих територій України.