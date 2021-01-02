На залізничній станції міста Радивилів, що на Рівненщині, загорівся електропотяг. Він їхав за маршрутом Миколаїв – Івано-Франківськ – Рахів. Інцидент трапився вранці 2 січня.

Зауважимо, що виникненню серйозної пожежі завадили рятувальники. Деталі оприлюднило Головне управління ДСНС у Рівненській області. Відповідний допис з'явився на фейсбук-сторінці відомства. Зверніть увагу Епічна зустріч 2021: у Росії через феєрверки спалахнула лісова пожежа – відео На Рівненщині сталося займання в пасажирському потязі: що відомо Попередньо, займання сталося в кузові номер 1, другої секції в районі мотор-компресора редуктора у середині кузова локомотива. Вогнеборці оперативно за допомогою вогнегасників ліквідували загорання. Також подали водяний ствол на охолодження мотор-компресора. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав і не загинув. Електропоїзд складався з 12 вагонів, в яких перебували 228 пасажирів та 26 провідників. Усіх пасажирів евакуювали поліцейські спільно з працівниками залізниці. Наразі усі обставини події встановлюють фахівці. До гасіння було залучено 1 одиницю пожежної техніки та 7 рятувальників ДСНС. Ще одна гучна пожежа У Рівному пожежники вивели з охопленого вогнем ТРЦ "Арена" 30 дітей Наслідки займання в потязі Миколаїв – Івано-Франківськ – Рахів / Фото пресцентру ДСНС