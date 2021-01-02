Пасажирський потяг загорівся під час руху на Рівненщині: фото
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На залізничній станції міста Радивилів, що на Рівненщині, загорівся електропотяг. Він їхав за маршрутом Миколаїв – Івано-Франківськ – Рахів. Інцидент трапився вранці 2 січня.
Зауважимо, що виникненню серйозної пожежі завадили рятувальники. Деталі оприлюднило Головне управління ДСНС у Рівненській області. Відповідний допис з'явився на фейсбук-сторінці відомства.
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На Рівненщині сталося займання в пасажирському потязі: що відомо
- Попередньо, займання сталося в кузові номер 1, другої секції в районі мотор-компресора редуктора у середині кузова локомотива.
- Вогнеборці оперативно за допомогою вогнегасників ліквідували загорання. Також подали водяний ствол на охолодження мотор-компресора.
- На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав і не загинув.
- Електропоїзд складався з 12 вагонів, в яких перебували 228 пасажирів та 26 провідників.
- Усіх пасажирів евакуювали поліцейські спільно з працівниками залізниці.
- Наразі усі обставини події встановлюють фахівці.
- До гасіння було залучено 1 одиницю пожежної техніки та 7 рятувальників ДСНС.
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Наслідки займання в потязі Миколаїв – Івано-Франківськ – Рахів / Фото пресцентру ДСНС
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