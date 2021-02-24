Пасажирські перевезення у червоній зоні: Кабмін посилив обмеження

24 лютого 2021 , 14:13
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Джерело:

24 канал

Кабінет міністрів України ввів додаткові обмеження щодо пасажирських перевезень у регіонах, які потрапили в червону карантинну зону.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду у середу, 24 лютого. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснив, що нові правила набудуть чинності через тиждень, 3 березня.

На Прикарпатті з 26 лютого діятиме червона карантинна зона: які обмеження

Пропонують заборонити

► Регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним, залізничним, міським електротранспортом та метро (не стосується транзитних перевезень).

► Перевезення легковими авто, якщо кількість пасажирів, включно з водієм, становить більше ніж 5 людей (окрім дітей до 14 років). Цей пункт стосується обмежень роботи маршрутних таксі.

Карантин в Україні: актуальна ситуація

  • 17 лютого уряд вкотре продовжив загальнонаціональний карантин через коронавірус. Обмеження діятимуть до 30 квітня 2021 року.
  • Крім цього, Україну знову ділитимуть на кольорові карантинні зони. Спочатку більшість регіонів країни перебуватиме у жовтій зоні.
  • Через погіршення ситуації з COVID-19 червону зону ввели на Прикарпатті. Там розгортають мобільний госпіталь з 120 ліжкомісцями.
  • Кількість хворих зростає у на Буковині. Раніше у Чернівецькій ОДА зазначили, що регіон може потрапити у помаранчеву карантинну зону.


Правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу