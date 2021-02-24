Кабінет міністрів України ввів додаткові обмеження щодо пасажирських перевезень у регіонах, які потрапили в червону карантинну зону.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду у середу, 24 лютого. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснив, що нові правила набудуть чинності через тиждень, 3 березня.

На Прикарпатті з 26 лютого діятиме червона карантинна зона: які обмеження

Пропонують заборонити

► Регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним, залізничним, міським електротранспортом та метро (не стосується транзитних перевезень).

► Перевезення легковими авто, якщо кількість пасажирів, включно з водієм, становить більше ніж 5 людей (окрім дітей до 14 років). Цей пункт стосується обмежень роботи маршрутних таксі.

Карантин в Україні: актуальна ситуація

17 лютого уряд вкотре продовжив загальнонаціональний карантин через коронавірус. Обмеження діятимуть до 30 квітня 2021 року.

Крім цього, Україну знову ділитимуть на кольорові карантинні зони. Спочатку більшість регіонів країни перебуватиме у жовтій зоні.

Через погіршення ситуації з COVID-19 червону зону ввели на Прикарпатті. Там розгортають мобільний госпіталь з 120 ліжкомісцями.

Кількість хворих зростає у на Буковині. Раніше у Чернівецькій ОДА зазначили, що регіон може потрапити у помаранчеву карантинну зону.



Правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу