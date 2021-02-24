Пасажирські перевезення у червоній зоні: Кабмін посилив обмеження
Кабінет міністрів України ввів додаткові обмеження щодо пасажирських перевезень у регіонах, які потрапили в червону карантинну зону.
Джерело:24 канал
Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду у середу, 24 лютого. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснив, що нові правила набудуть чинності через тиждень, 3 березня.
На Прикарпатті з 26 лютого діятиме червона карантинна зона: які обмеження
Пропонують заборонити
► Регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним, залізничним, міським електротранспортом та метро (не стосується транзитних перевезень).
► Перевезення легковими авто, якщо кількість пасажирів, включно з водієм, становить більше ніж 5 людей (окрім дітей до 14 років). Цей пункт стосується обмежень роботи маршрутних таксі.
Карантин в Україні: актуальна ситуація
- 17 лютого уряд вкотре продовжив загальнонаціональний карантин через коронавірус. Обмеження діятимуть до 30 квітня 2021 року.
- Крім цього, Україну знову ділитимуть на кольорові карантинні зони. Спочатку більшість регіонів країни перебуватиме у жовтій зоні.
- Через погіршення ситуації з COVID-19 червону зону ввели на Прикарпатті. Там розгортають мобільний госпіталь з 120 ліжкомісцями.
- Кількість хворих зростає у на Буковині. Раніше у Чернівецькій ОДА зазначили, що регіон може потрапити у помаранчеву карантинну зону.
Правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
Поділитися новиною