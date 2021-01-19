В інтернеті з'явилися фото і відео жахливих умов в поїзді Ворохта – Київ. Одна з пасажирок опублікувала докази цього.

На світлинах видно, що з вікон текла вода, а вся її постіль була мокрою. Про це повідомили на телеграм-каналі Pavlovskyi News.

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Вода текла струмком

Жінка їхала до Києва з Івано-Франківська. Їй вдалось зафіксувати жахливі умови у вагоні.

Вода з вікон текла струмком так, що вся постіль була мокра,

– розповіла пасажирка.



Жахливі умови в поїзді / Фото Pavlovskyi News



Поїзд Ворохта – Київ / Фото Pavlovskyi News

Одяг примерз до вікон

За словами пасажирки, провідник запропонував їй ганчірку, щоб зупинити потік води з вікна. Куртки та верхні речі, які висіли біля вікна, примерзли до вікон і їх довелось віддирати від скла.

Зазначимо! Голова правління АТ "Укрзалізниця" Володимир Жмак заявив, що Укрзалізниця працює над підвищенням безпеки під час перевезення пасажирів у приміському залізничному сполученні. Наразі підприємство займається саме модернізацією електропоїздів.

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