До вікна примерз одяг: пасажирка показала жахливі умови поїзда – фото, відео
В інтернеті з'явилися фото і відео жахливих умов в поїзді Ворохта – Київ. Одна з пасажирок опублікувала докази цього.
На світлинах видно, що з вікон текла вода, а вся її постіль була мокрою. Про це повідомили на телеграм-каналі Pavlovskyi News.
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Вода текла струмком
Жінка їхала до Києва з Івано-Франківська. Їй вдалось зафіксувати жахливі умови у вагоні.
Вода з вікон текла струмком так, що вся постіль була мокра,
– розповіла пасажирка.
Жахливі умови в поїзді / Фото Pavlovskyi News
Поїзд Ворохта – Київ / Фото Pavlovskyi News
Одяг примерз до вікон
За словами пасажирки, провідник запропонував їй ганчірку, щоб зупинити потік води з вікна. Куртки та верхні речі, які висіли біля вікна, примерзли до вікон і їх довелось віддирати від скла.
Пасажирка зафіксувала жахливі умови поїзда: дивіться відео
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